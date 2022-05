Broadcom wil VMWare kopen, zo melden financieel persbureau Bloomberg en persbureau Reuters. Een deal zou nog niet op handen zijn, maar de gesprekken lopen al wel. Broadcom zei al eerder dat het op zoek is naar overnames.

De gesprekken zijn gaande, claimt Reuters. Met de aankoop zou Broadcom zijn domein willen uitbreiden van hardware naar software. Broadcom maakt vooral chips, terwijl VMWare bekend is van zijn virtualisatiesoftware. Broadcom zou vorig jaar SAS hebben willen overnemen, maar die deal ging niet door, zegt Bloomberg.

Broadcom-ceo Hock Tan zei al tijdens een call met investeerders in maart dat het bedrijf op overnamepad is. "We zijn nog steeds op zoek naar overnames. We zijn selectief in welke bedrijven we willen kopen, maar we zijn nog steeds in de markt op zoek naar dingen die we kunnen kopen, en we hebben het geld om dat te doen."

Er zijn verder geen details over de overname. Bloomberg meldt dat VMWare momenteel zo'n 40 miljard dollar waard is. Met een hogere prijs die de koper meestal betaalt bij een overname, komt het overnamebedrag daar dus mogelijk nog bovenuit.