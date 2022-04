Google brengt virtualisaties en koppeling met AWS naar Anthos-cloudplatform

Google Anthos-platform krijgt ondersteuning voor workloads in virtual machines. Het bedrijf zegt dat veel ontwikkelaars het Kubernetes-platform wel willen gebruiken, maar niet klaar zijn om compleet van vm's af te stappen.

De feature heet Anthos for Virtual Machines en is een onderdeel van het Anthos-multicloudplatform dat Google in 2018 presenteerde. Anthos is een op Kubernetes gebaseerd platform in Google Cloud. Anthos for VM maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om bepaalde werklasten in virtuele machines te blijven draaien en niet in een aparte container. Er is een koppeling met VMware, zodat gebruikers hun VMware-vm's direct in Anthos kunnen zetten. Dat kan simpelweg via het dashboard van Anthos. Het is op die manier ook mogelijk meerdere virtual machines te koppelen. Het is ook mogelijk andere vm's te koppelen via een api. Dat kan met KubeVirt, de api voor Kubernetes.

Google maakt het daarnaast mogelijk om containers uit Amazon Web Services of uit Azure te beheren vanuit Anthos. Het bedrijf brengt daarvoor een nieuwe api uit. Die komt later dit jaar beschikbaar. Met die api kunnen gebruikers hun clusters in AWS of Azure beheren vanuit de Cloud Console van Google, of vanuit een cli.

Het bedrijf schrijft in een blogpost dat het zag dat veel klanten wel wilden overstappen naar een containeromgeving, maar dat niet altijd durfden omdat ze bepaalde workloads liever nog in een virtuele machine bleven draaien in plaats van een open cloudomgeving. Met de nieuwe features wordt het mogelijk te kiezen om welke workloads het gaat zodat bepaalde workloads beter beveiligd kunnen worden of aan bepaalde compliance-eisen voldoen.