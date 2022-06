Google en Facebook investeren in nieuwe 190Tbit/s-onderzeekabel in Azië

Google en Facebook investeren in de Apricot-onderzeekabel, voor een snelle verbinding tussen Singapore, Japan, Guam, de Filipijnen, Taiwan en Indonesië. De kabel krijgt initieel een bandbreedte van 190Tbit/s en moet in 2024 gereed zijn.

Volgens Google is Apricot een aanvulling op de eerder aangekondigde Echo-onderzeekabel, die de Verenigde Staten met Singapore, Guam en Indonesië verbindt. De twee kabels zorgen voor verschillende nieuwe routes van en naar Azië, wat de werking van Google Cloud en andere Google-diensten voor Aziatische gebruikers zou moeten verbeteren.

Het gaat om een 12.000 kilometer lange kabel, schrijft Facebook. Bij de aanleg is de initiële bandbreedte 190Tbit/s en de glasvezelkabel werkt met 400G-glasvezeltechniek. Volgens Facebook krijgt de kabel een configureerbare optical add-drop multiplexer met een schakelaar voor het selecteren van golflengten, wat flexibele bandbreedteconfiguratie mogelijk maakt.

Volgens Facebook zorgt de kabel voor redundantie en verbeterde capaciteit en betrouwbaarheid in de regio's Azië en de Grote Oceaan. Het sociale netwerk zegt dat de kabel een samenwerking is tussen 'regionale partijen en wereldwijde partners'.

Verschillende nieuwsmedia schrijven dat ook telecombedrijf PLDT uit de Fillipijnen investeert in de Apricot-onderzeekabel. Volgens GMA Network stopt die partij 80 miljoen dollar in het project. Welk bedrag Google en Facebook betalen, is niet bekend. Volgens PLDT wordt Apricot gemaakt door een consortium van in totaal vijf bedrijven.

De Apricot-onderzeekabel moet in 2024 operationeel zijn. Regelgevende instanties moeten het project nog goedkeuren. Google en Facebook hebben wereldwijd in verschillende onderzeekabels geïnvesteerd. Google heeft investeringen in 18 kabels gedaan en bij Facebook staat de teller nu op 14.