OPPO: snellaadtechniek VOOC heeft 195 miljoen gebruikers

Snellaadtechniek VOOC Flash Charge heeft volgens fabrikant OPPO 195 miljoen gebruikers. Omdat VOOC in veel van de modellen zit van de fabrikant, zegt dat iets over hoeveel mensen een telefoon van de fabrikant hebben.

Het gaat om cijfers over dertig ondersteunde modellen in vijftig landen, zegt een OPPO-topman in een interview met GSMArena. Het lijkt te gaan om het overgrote gedeelte van het aantal gebruikers van OPPO-telefoons wereldwijd. De fabrikant heeft alleen goedkope modellen zonder de snellaadtechniek, maar vrijwel alle telefoons van OPPO beschikken over ondersteuning voor snelladen.

De cijfers gaan alleen over het OPPO-merk. De techniek zit ook in OnePlus-telefoons als Dash Charge en Warp Charge en in modellen van Realme als Dart Charge. OnePlus en Realme zijn zustermerken van OPPO. VOOC wijkt af van USB-standaard USB-PD.

De topman zegt verder dat veertig andere bedrijven een licentie hebben genomen op de techniek. De bedoeling is om via licenties de techniek ook in andere producten te krijgen. Zo kunnen meer bedrijven onder meer telefoonladers voor in auto's en powerbanks maken die de snellaadtechniek ondersteunen. Het is onbekend of andere producten die niet van OPPO komen de techniek gaan ondersteunen.

In het interview wil de OPPO-topman niet ingaan op de vraag of OPPO een eigen variant van Apple MagSafe wil gaan introduceren. Zustermerk Realme deed dat al met MagDart en die techniek komt vermoedelijk uit de stal van OPPO. MagSafe werkt met magneten om te zorgen dat draadloze laders altijd goed zitten. Tweakers publiceerde begin dit jaar een Plus-artikel over snelladen.