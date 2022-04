OPPO brengt vlaggenship Find X3 Pro met microscooplens uit

OPPO kondigt donderdag drie nieuwe smartphones aan in de OPPO X3 Series, waaronder het nieuwe vlaggenschip, de OPPO Find X3 Pro 5G. Het toestel is uitgerust met een 'microscooplens', waarmee tot 60x kan worden ingezoomd.

Met de OPPO Find X3 Pro 5G wil de Chinese fabrikant zich vooral onderscheiden met de camera. De smartphone is uitgerust met vier camera's op de achterzijde, waarmee 50-megapixelfoto's gemaakt kunnen worden.

Een van de vier camera's is een 13-megapixelexemplaar met een telelens met 20x digitale zoom en 5x hybride zoom. Met de 3-megapixelcamera kan tot 60x worden ingezoomd en kunnen macrofoto's van objecten worden gemaakt.

De OPPO Find X3 Pro heeft een 6,7"-Amoledscherm met een resolutie van 3216x1440 pixels. De verversingssnelheid van het scherm is 120Hz. De Qualcomm Snapdragon 888 moet ervoor zorgen dat deze vloeiende beelden getoond kunnen worden. De smartphone heeft verder 12GB Lpddr5-werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De 4500mAh-accu kan worden opgeladen via een draadloze 30W-lader of via een adapter tot 65W. De OPPO Find X3 Pro wordt geleverd met de OPPO-schil van Android 11: ColorOS 11.

Het is de bedoeling dat de OPPO Find X3 Pro vanaf 22 maart verkrijgbaar is in Nederland. De smartphone komt in de kleuren glimmend zwart en blauw. Het toestel gaat 1149 euro kosten.

Naast het nieuwe vlaggenschip kondigt OPPO ook twee andere smartphones in de X3-serie aan: de OPPO Find X3 Lite en de OPPO Find X3 Neo. Deze toestellen kosten respectievelijk 449 en 799 euro, en zijn ook vanaf 22 maart verkrijgbaar.