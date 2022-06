OPPO kondigt draadloze magnetische snelladers aan waaronder 40W-MagVOOC

Het Chinese telefoonmerk OPPO komt met een serie draadloze magnetische laders onder de naam MagVOOC. De reeks bestaat uit een 40W-standaard, een 20W-laadschijf en een 20W-draadloze powerbank. Ook toont OPPO 'air charging': opladen op korte afstand zonder Qi.

De MagVOOC-laders laden telefoons draadloos op via oplaadtechniek Qi en zijn voorzien van een magneet die aan de telefoon wordt gehecht. De 40W-laadstandaard van OPPO laadt een OPPO Ace 2-telefoon met 4000mAh-accu in 56 minuten op, belooft OPPO. Oudere telefoons laden op 30W met de standaard. Of ze daarvoor een aanvullend accessoire nodig hebben, is niet bekend.

Behalve met de standaard komt OPPO met een ronde 20W-laadschijf, die veel wegheeft van een MagSafe-lader van Apple en de 15W-MagDart-lader van Realme. Deze schijf laadt OPPO-telefoons op met 20W en kan andere apparaten die Qi ondersteunen, opladen op 10W met accubescherming voor over- en ondercapaciteit en oververhitting.

Het derde MagVOOC-accessoire van OPPO is een 4500mAh-powerbank die magnetisch aan de achterkant van een telefoon hecht. De powerbank ondersteunt Qi-draadloos laden tot 20W en heeft daarnaast een USB-C-poort voor 10W-bedraad laden. Het duurt twee uur om de powerbank volledig op te laden, zegt OPPO. OPPO toonde de drie laders tijdens de Smart China Expo 2021 in Shenzhen.

Op de beurs in Shenzhen heeft OPPO ook een concept laten zien van 'echt draadloos laden', schrijft XDA Developers. OPPO noemt de techniek OPPO Air en deze laadt accu's op korte afstand draadloos op met maximaal 7,5W. Een apparaat hoeft hiervoor niet perfect op een lader te liggen, zoals op een Qi-lader, maar kan er ook schuin op of zelfs naast liggen. Wanneer die techniek op de markt moet komen, zegt OPPO niet. Ook heeft het nog geen prijs en datum bekendgemaakt voor de beschikbaarheid van de MagVOOC-laders.

Het is niet heel verrassend dat OPPO met een draadloze magnetische lader op de markt komt nadat Realme begin deze maand een serie magnetische accessoires aankondigde om de strijd aan te gaan met Apples MagSafe-serie. Realme en OPPO zijn allebei onderdeel van het Chinese elektronicamerk BBK. Naast OPPO en Realme zijn ook Vivo, OnePlus en iQOO onderdeel van BBK.