'Xiaomi stopt met productnaam Mi'

Xiaomi stopt met het gebruik van de merknaam Mi, waaronder het sinds 2011 zijn smartphones schaart. Bij de introductie van de MIX 4 eerder deze maand werd de Mi-naam al weggelaten. De Chinese fabrikant zegt dat dit bij alle nieuwe toestellen zal gebeuren.

Toekomstige smartphones worden onder de Xiaomi-naam uitgebracht, zonder de Mi-aanvulling, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen XDA Developers. In China was Xiaomi daar al mee begonnen, maar de MIX 4 is het eerste toestel waarbij het bedrijf ook in zijn Engelstalige communicatie niet langer over een Mi-toestel spreekt.

Xiaomi bracht in 2011 zijn eerste Mi 1-smartphone uit. Eind vorig jaar werd de Mi 11 aangekondigd. De opvolger zal vermoedelijk als 'Xiaomi 12' door het leven gaan. De Mi-lijn bestond naast de Redmi- en POCO-merknamen van Xiaomi, waaronder het bedrijf ook smartphones schaart. Aanvankelijk verkocht Xiaomi zijn smartphones alleen in China, maar in de loop der jaren heeft de fabrikant zijn afzetmarkt uitgebreid en inmiddels zijn de toestellen wereldwijd te koop.

Volgens analisten is Xiaomi sinds dit jaar voor het eerst marktleider op de wereldwijde smartphonemarkt. Het bedrijf heeft daarmee Samsung ingehaald. Volgens Counterpoint was het wereldwijde marktaandeel van Xiaomi in juni 17,1 procent en dat van Samsung 15,7 procent. Xiaomi heeft niet bekendgemaakt waarom het stopt met het gebruik van de Mi-merknaam. Misschien wil de fabrikant meer aandacht vestigen op zijn eigen naam.