'Xiaomi test optionele MIUI-beveiligingsfunctie die sideloading verhindert'

Smartphonemaker Xiaomi is bezig met het testen van een functie die sideloading onmogelijk maakt, claimt een Chinese site. Deze zogenoemde Pure Mode moet het per ongeluk installeren van malafide apk-bestanden tegengaan. De functie is uit te schakelen.

Xiaomi zoekt interne testers voor de 'pure modus', zegt ITHome. Het is onbekend hoe de functie precies afwijkt van de toggle 'installatie toestaan van onbekende bronnen', zoals die al sinds het begin in Android zit. Vermoedelijk is het verschil dat in de 'pure modus' de installatie geblokkeerd is, in plaats van dat een app of browser om toestemming vraagt om een app te installeren.

De functie is te allen tijde door gebruikers in- of uit te schakelen, zo vermeldt de tekst die ITHome citeert. De stap moet de beveiliging van de software verbeteren. Van alle apps uit onbekende bronnen die zijn gescand, zegt de Xiaomi-beveiligingssoftware van 10 procent dat het gaat om riskante apps. Het is nog onduidelijk of de modus in Android-skin MIUI zal komen en zo ja, wanneer dat precies gebeurt. Xiaomi heeft niet gereageerd op de publicatie.