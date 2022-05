Xiaomi wil extractie .apk-bestanden op Android blokkeren en Google weigert dat

Een Xiaomi-ontwikkelaar heeft een patch ingezonden naar het Android Open Source Project die ervoor bedoeld is om te voorkomen dat gebruikers geïnstalleerde apps extraheren in de vorm van een .apk-bestand. AOSP-beheerder Google gaat er niet in mee.

De Xiaomi-werknemer Guowei Du stelde de wijziging in de broncode van Android voor met het commentaar, in enigszins gebrekkig Engels: ".apk-bestanden kunnen vertrouwelijke data bevatten, dus we moeten anderen niet toestaan om deze te pullen." Google-ontwikkelaars stellen dat niet verwacht mag worden dat de inhoud van een .apk geheim blijft en dat degenen die echt graag een .apk willen extraheren, altijd een userdebug-build van Android kunnen inzetten om die te bemachtigen. Bovendien zijn er genoeg sites waar .apk's gedownload kunnen worden.

Een andere Google-werknemer voegt daaraan toe dat eventuele geheimen in een .apk versleuteld kunnen worden en dat geverifieerd kan worden of er voor een app betaald is via andere methodes, zoals een check bij Google Play Services, dus piraterij bestrijden lijkt ook geen argument. Al met al lijken de Google-ontwikkelaars het eens met het doel noch de middelen.

Met een .apk-bestand kunnen apps geïnstalleerd worden op Android-systemen. Het is vergelijkbaar aan een .exe-installer of .msi-bestand in Windows.

Android-deskundige Mishaal Rahman hing het verhaal aan de grote klok. Hij voegt eraan toe dat hij 'blij is dat Google deze patch niet meeneemt' en 'hoopt dat Xiaomi dat ook niet doet'. De implicatie daar is dat Xiaomi deze blokkade schijnbaar dus wel zelfstandig kan introduceren op zijn eigen apparaten. Ter controle heeft Tweakers Rahman gevraagd of dat ook werkelijk zo is.

Het lijkt overigens niet voor het eerst te zijn dat Xiaomi zich bezigt met deze praktijken. Dit jaar heeft het ook de zogenaamde Pure Mode geïntroduceerd in MIUI 13, de Android-schil van het bedrijf. Deze verhindert sideloading, maar kan wel uitgeschakeld worden.

Andere voorbeelden van dergelijke praktijken zijn Samsung en OnePlus die toegang tot de camera's beperkten bij respectievelijk het ontgrendelen van de bootloader en het gebruik van third-party camera-apps. De fabrikanten in kwestie hieven deze blokkades later wel op.