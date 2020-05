Xiaomi werkt voor het eerst buiten systeemupdate om gpu-drivers telefoons bij

Xiaomi heeft een gpu-driver-update voor de Mi 10, Mi 10 Pro en Redmi K30 Pro uitgebracht via zijn eigen Chinese app store. De mogelijkheid om gpu-drivers los van systeemupdates te leveren is nieuw voor Android en Xiaomi lijkt de eerste te zijn die er gebruik van maakt.

Het updaten van de gpu-drivers los van een systeemupdate kan met ingang van de Qualcomm Snapdragon 865- en 765-socs. Daarbij kan het via de Play Store, op de achtergrond, zonder dat gebruikers het merken of hoeven te rebooten. Dat moet er in theorie toe leiden dat gebruikers vaker en mogelijk ook lange gpu-driver-updates ontvangen voor hun telefoon. Alle toekomstige Snapdragon-chipsets moeten volgens Qualcomm overstappen op dit nieuwe systeem.

Xiaomi heeft volgens XDA dus niet de Play Store gebruikt om de drivers van de Adreno 650 bij te werken, maar zijn eigen Chinese appwinkel. De driver-update bevat optimalisaties voor onder andere PUBG Mobile en Fortnite en de libraries openGL ES en Vulkan zijn ook bijgewerkt. Volgens een test van TechTablets.com zijn er geen significante prestatiewinsten waar te nemen.

XDA schrijft verder aan dat een teardown van het .apk-bestand waar de update in zit geen aanwijzingen bevat dat Qualcomm niet zelf de updates voor de gpu's kan verspreiden. Toch is het volgens het Amerikaanse bedrijf aan fabrikanten om de updates te leveren.