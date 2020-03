Xiaomi brengt Mi 10 voor 799 euro en Mi 10 Pro voor 999 euro in Europa uit

Xiaomi heeft de Mi 10 en de Mi 10 Pro aangekondigd voor de Europese markt. De toestellen met 108-megapixelcamera en 90Hz-scherm gaan respectievelijk 799 en 999 euro kosten. Die prijzen liggen flink hoger dan die van de Mi 9 van vorig jaar.

Xiaomi kondigde de Mi 10 en Mi 10 Pro in februari internationaal aan, maar de europrijzen waren toen nog niet bekend. Inmiddels staan de Nederlandstalige productpagina's van de Mi 10 en Mi 10 Pro online en is bekend dat prijzen respectievelijk 799 euro en 999 euro gaan bedragen. Daarmee is de Mi 10 flink duurder dan de Mi 9 van vorig jaar. Die smartphone onderscheidde zich met zijn relatief lage prijs van 450 euro voor het 65GB-model en 500 euro voor de versie met 128GB opslag.

De Mi 10 en Mi 10 Pro hebben allebei een oledscherm van 15,4x7,1cm met een diagonaal van 6,67", een schermverhouding van 19:9 en een resolutie van 2340x1080 pixels. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz. De soc is de Qualcomm Snapdragon 865 en er is 8GB of 12GB lpddr5-geheugen en 128GB of 256GB aan ufs 3.0-opslag.

De voornaamste camera aan de achterkant is de Samsung S5KHMX met 108 megapixels van 0,8 micron groot, goed voor een sensor van ongeveer 69 vierkante millimeter. De Mi 10 heeft een lens met zeven elementen, de Pro-versie een met acht elementen. Daarnaast is er een camera met ultragroothoeklens, en de Pro-versie heeft in aanvulling hierop een camera met telelens. De Mi 10 heeft een macrocamera en dieptesensor, de Pro heeft een 'portretcamera' met een resolutie van twaalf megapixels.