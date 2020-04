Gerucht: Xiaomi werkt aan smartphone met 144MP-camera

Xiaomi zou werken aan een smartphone met een 144-megapixelcamera, volgens een nieuw gerucht. De hoogste resolutie in een camerasmartphone tot nu toe is 108 megapixels van de Xiaomi Mi Note 10 en Samsung Galaxy S20 Ultra.

Het gaat wellicht om de Mi 10S Pro of Mi CC10 Pro, meldt Sudhansu Ambhore. Geen enkele fabrikant heeft zo'n sensor vooralsnog aangekondigd. Een 144-megapixelsensor zou bij een 4:3-verhouding een resolutie hebben van rond 13.860 bij 10.400 pixels. Als die pixels 0,7 micron groot zijn, zou de oppervlakte van de sensor uitkomen rond 70 vierkante millimeter, net als de huidige 108-megapixelsensor in de Mi Note 10. Bij grotere pixels zou het al snel gaan om de grootste camerasensor voor een smartphone tot nu toe. Met een 3x3-Bayer-sensor, waarbij negen pixels in groepjes zijn voorzien van hetzelfde kleurfilter, zou de camera 16-megapixelfoto's maken.

Xiaomi leidt de race om meer pixels in smartphonecamera's. Het was eind vorig jaar de eerste met een 108-megapixelcamera in een telefoon, maar daarvoor was de fabrikant de eerste met 64- en 48-megapixelcamera's in telefoons. Samsung en Sony maken die sensors. De extra pixels geven de mogelijkheid om te croppen zonder verlies van resolutie. Veel camerasensors gebruiken bovendien informatie uit meerdere pixels om een pixel weer te geven in een foto van lagere resolutie.

Veel andere fabrikanten schakelen ook over op het gebruik van grote camerasensors met hoge resoluties. Tweakers besprak de trend van grotere camerasensors met hoge resoluties in een aflevering van de Tweakers Podcast in december.