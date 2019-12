Tweakers Podcast #89 - Nieuwe pixelrace en de waarheid over elektrische auto's

Bij het opnemen van deze podcast lag er een wel heel bijzondere smartphone op de redactie: met een camera van 108 megapixel. We hadden de megapixelrace toch al lang achter ons gelaten? Jeroen en Arnoud leggen uit dat deze camera geen blik terug, maar juist een blik vooruit is.

Daarnaast hebben we het in bredere zin over de ontwikkelingen bij smartphonecamera's, want omdat het een van de hoofdpunten is waarop je telefoons nog kunt onderscheiden, zetten fabrikanten hier sterk op in. Verder hebben we het over de komende beslissing van de overheid om bedrijven uit een land met een 'offensieve cyberstrategie' te weren bij kritieke delen van de 5g-infrastructuur in Nederland, waarmee het feitelijk Huawei buitensluit.

Ook vertelt Wout verheugd over zijn overstap naar de wereld van 21:9-schermen en vragen we ons af of dit de logische stap na 4:3 en 16:9 is. Daar is niet iedereen het over eens, zo blijkt. EA's beslissing om Marco van Basten uit FIFA te halen vanwege een recente uitspraak, daarmee de zaak nog verder opblazend, passeert ook de revue en Jeroen legt uit waarom je als lezer heel scherp moet zijn als je leest over onderzoeken naar de milieuvriendelijkheid van elektrische auto's.

00:00 Opening

01:23 Marco van Basten-gate

08:00 Huawei en Nederlandse 5g-netwerken

16:41 Is een ev zuiniger dan een normale auto?

31:06 Wout is weg van de widescreens

36:32 Hoe camera's op smartphones steeds beter worden

58:51 Sneakpeek

Links

Auke Hoekstra op Twitter

The Underestimated Potential of Battery Electric Vehicles to Reduce Emissions

