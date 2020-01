Mazda: MX-30-auto krijgt 35,5kWh-accu omdat grotere accu slechter voor milieu is

Mazda heeft laten weten dat het de elektrische, nog uit te komen MX-30-auto niet heeft voorzien van een accu met een grote capaciteit, omdat dat relatief ongunstiger zou zijn op het vlak van de CO2-uitstoot. Daarom heeft de MX-30 een 35,5kWh-accu.

Volgens de website Autocar heeft Mazda bij monde van Joachim Kunz, het hoofd van product development and engineering van de Europese Mazda-afdeling, aangegeven dat het nooit een elektrische auto met een grote accu zal uitbrengen, omdat deze auto's zelfs minder milieuvriendelijk zouden zijn dan conventionele dieselauto's. Daarbij doelt hij op nieuwe Mazda-dieselauto's die dit jaar moeten uitkomen, waarbij de fabrikant nieuwe, innovatieve technologie zou toepassen die wellicht enigszins overeenkomt met de Skyactive-benzinemotortechniek. Dit zou relatief zeer zuinige dieselauto's moeten opleveren.

Mazda baseert zich hierbij op een onderzoek van een Japanse universiteit, waarbij is gekeken naar de gehele levensduur van een dieselauto, een elektrische auto met een 95kWh-accu en een auto met een 35,5kWh-accu. De conclusie zou zijn dat auto's met kleinere accucapaciteiten over hun gehele levensduur minder CO2 uitstoten. Vanaf de 80.000km zou een elektrische auto met een 35,5kWh-accu milieuvriendelijker zijn dan de dieselauto.

Hierbij is uitgegaan van een bepaalde berekeningsmethode en het Europese gemiddelde op het vlak van de CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit in 2016. Vorig jaar kwam de voormalige Duitse hoogleraar en econoom Hans-Werner Sinn ook al tot een dergelijke conclusie, al konden zijn bevindingen op de nodige kritiek rekenen, mede omdat hij uitging van de verouderde nedc-norm en bijvoorbeeld het uitgangspunt hanteerde dat accu's niet langer dan 150.000km zouden meegaan. Het stuk van de Duitser werd al snel gerectificeerd.

Mazda geeft ook aan dat het de elektrische motor van de MX-30 heeft aangepast, zodat het koppel minder hevig is dan dat van elektrische auto's. Het idee hierachter is om de MX-30 niet teveel te laten aanvoelen als een auto die volledig anders rijdt dan een auto met een traditionele verbrandingsmotor.

De Japanse autofabrikant onthulde in oktober vorig jaar de MX-30, een volledig elektrisch aangedreven crossover die eind dit jaar in Europa op de markt moet komen. Een speciale, luxe versie van de auto gaat in Nederland in ieder geval bijna 34.000 euro kosten.