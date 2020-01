GTA IV verdween van Steam door weggevallen ondersteuning Games For Windows Live

Grand Theft Auto IV is niet langer te koop op Steam, omdat het spel sterk afhankelijk is van het Games for Windows Live-platform. Rockstar zegt dat Microsoft deze dienst niet langer ondersteunt en dat de uitgave van keys voor GTA IV daardoor niet langer mogelijk is.

Ontwikkelaar Rockstar heeft hierover een verklaring gegeven aan verschillende websites, waaronder Gamespot. Volgens de ontwikkelaar was het spel oorspronkelijk voor het Games For Windows Live-platform gemaakt. Door het gebrek aan ondersteuning daarvoor is het volgens Rockstar niet meer mogelijk om keys voor de huidige versie van het spel uit te brengen. Onlangs bleek dat het niet meer mogelijk is om een exemplaar van Grand Theft Auto IV via Steam te kopen. Er waren speculaties dat dit wellicht te maken had met licenties voor de muziek in het spel of de inzet van de Rockstar-launcher.

Of er nieuwe versie van het spel uitkomt waarin de afhankelijkheid van het genoemde platform wordt geschrapt, is niet bekend. Dat lijkt een voor de hand liggende stap, omdat verschillende ontwikkelaars in het verleden ook patches voor hun games hebben uitgebracht om Games For Windows Live te verwijderen. Dat gebeurde in 2013 bijvoorbeeld bij Batman: Akham Asylum, Batman: Arkham City en BioShock 2. Rockstar zegt dat het bezig is om te kijken naar andere opties voor het distribueren van GTA IV voor de pc en dat het hierover zo snel mogelijk meer informatie zal geven.

Games For Windows Live was een dienst die Microsoft in 2007 begon. Het was een online gamedienst waarbij gebruikers met hun pc's konden verbinden met Microsoft Live, de poging van Microsoft om de Xbox Live-dienst naar allerlei platforms over te hevelen. Pc-games die voor de Games For Windows Live geschikt waren gaven gamers de mogelijkheid online te spelen, de status van hun vrienden bij te houden en met hen te communiceren. Bij sommige games, zoals Shadowrun, was er ook de optie van crossplay tussen Windows- en Xbox 360-gebruikers. Games for Windows Live bood ontwikkelaars diverse mogelijkheden zoals ondersteuning voor multiplayer, drm en achievements. Vanaf 2013 begon Microsoft de dienst langzaamaan af te bouwen, waarbij de speciale winkel in de zomer van dat jaar sloot.