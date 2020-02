GTA IV keert op 19 maart zonder multiplayer terug op Steam als Complete Edition

Begin dit jaar verwijderde ontwikkelaar Rockstar de game Grand Theft Auto IV van Valves gameplatform Steam, maar het spel zal er vanaf 19 maart weer te vinden zijn. Het gaat dan om de Complete Edition, waarbij onder meer de multiplayermodus ontbreekt.

In een update op de Steam-pagina van GTA IV schrijft Rockstar dat er een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd. Concreet betekent dit dat op 19 maart Grand Theft Auto IV: Complete Edition de digitale versies van zowel Grand Theft Auto IV als Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City zal vervangen. Deze Complete Edition zal dan ook beschikbaar zijn via de Rockstar Games Launcher. Spelers die al in het bezit zijn van een van de twee genoemde titels, kunnen hun bestaande savegames blijven gebruiken in de Complete Edition. Deze update heeft een aantal consequenties, zoals het ontbreken van de multiplayermodus en leaderboards. Ook zullen de radiostations RamJam FM, Self-Actualization FM en Vice City FM tijdelijk niet beschikbaar zijn in de Complete Edition.

Verder ontbreekt Games for Windows Live in deze nieuwe editie. Deze online gamedienst is door Microsoft in 2007 geïntroduceerd, zodat gebruikers hun pc's konden verbinden met Microsoft Live; dat is de naam van de poging van Microsoft om de Xbox Live-dienst naar allerlei platforms over te hevelen. Het ontbreken van Games for Windows Live in de Complete Edition is niet verrassend, omdat de weggevallen ondersteuning voor deze dienst de oorzaak was van het verdwijnen van GTA IV van Steam. Al speelt daarbij mee dat Rockstar in het verleden kennelijk heeft verzuimd om door middel van een patch Games for Windows Live te verwijderen, zoals andere ontwikkelaars met een aantal van hun games wel hebben gedaan. Vanwege het wegvallen van deze dienst roept Rockstar spelers op om een account aan te maken op account.xbox.com.

Gebruikers die momenteel GTA IV of Episodes hebben geïnstalleerd, krijgen in maart een update waarmee hun installatie wordt omgevormd tot de Complete Edition. Voor gebruikers van het reguliere GTA IV betekent dat een update van zo'n 6GB; voor spelers van Episodes from Liberty City vergt dat 22GB. Het gaat om een automatische update, waarmee de naam van beide titels in de bibliotheek van Steam verandert in GTA IV: Complete Edition, ongeacht de vraag of spelers de dlc bezitten. Nieuwe activaties van spelers die proberen om huidige exemplaren van GTA IV te installeren, worden wellicht onderbroken tot de Complete Edition beschikbaar is.