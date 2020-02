Yourhosting wijzigt wachtwoorden na mogelijke diefstal onversleutelde inlogdata

Yourhosting licht klanten in over een hack van zijn systemen waarbij misschien onversleutelde inloggegevens van klanten zijn buitgemaakt. De dader probeert het bedrijf nu te chanteren door cryptovaluta te eisen.

Yourhosting heeft uit voorzorg e-mailwachtwoorden van klanten een reset gegeven. Het bedrijf ontdekte in het afgelopen weekend dat een criminele hacker zijn systemen was binnengedrongen en daarbij misschien toegang had tot onversleutelde inloggegevens. Het bedrijf weet niet welke e-mailaccounts getroffen zijn bij de mogelijke diefstal en reset daarom een groot aantal wachtwoorden van klanten.

De anonieme dader eist cryptovaluta van Yourhosting, maar het bedrijf gaat daar niet op in. "Wij onderhandelen niet met hackers en we geven dan ook geen gehoor aan de eis." Volgens het bedrijf waren de gegevens onversleuteld 'om bepaalde manieren voor inloggen van e-mailclients mogelijk te maken'. "Veel klanten maken gebruik van oude protocollen. Dat is ook de reden waarom we ervoor hebben gekozen dit zo te laten staan", stelt de hostingpartij.

Het bedrijf gaat de ondersteuning voor deze protocollen nu wel stoppen. Daarnaast belooft het zijn beveiliging aan te scherpen. Yourhosting heeft een melding van een datalek gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Yourhosting claimde een paar jaar geleden meer dan 120.000 klanten te hebben. Niet bekend is hoeveel klanten het bedrijf momenteel heeft en hoeveel accounts een wachtwoordreset hebben gehad.