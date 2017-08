Nederlands hostingbedrijf Starthosting gaat op in Yourhosting

Hostingbedrijf Starthosting gaat op in zusterbedrijf Yourhosting. Starthosting was het budgetmerk van het Zwolse bedrijf. De 20.000 huidige klanten behouden wel hun huidige dienstverlening, maar Starthosting neemt geen nieuwe klanten meer aan.

Moederbedrijf Yourholding wil met het laten verdwijnen van Starthosting naar eigen zeggen meer middelen vrijmaken om te werken aan de dienstverlening van Yourhosting. Op de site van Starthosting staat een mededeling over het verdwijnen van de producten van het bedrijf. "Na de overstap ben je klant bij Yourhosting. Je producten blijven grotendeels ongewijzigd. Voor de overstap hoef je zelf niets te doen, wij regelen alles voor je. Van tevoren ontvang je van ons een e-mail wanneer jouw account wordt overgezet."

Vooral voor mensen die goedkoop een kleine website willen hosten heeft het stoppen van Starthosting invloed. Waar het tot voor kort mogelijk was om een website te hosten bij het bedrijf vanaf 2,75 euro per maand, is de laagste prijs nu 5 euro per maand. Yourhosting wijst er wel op dat het bedrijf meer diensten aanbiedt dan Starthosting deed, waaronder kosteloze ssl op de site en de mogelijkheid clouddiensten af te nemen. Starthosting heeft meer dan vijftien jaar bestaan.