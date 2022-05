Total Webhosting Solutions brengt SoHosted onder in YourHosting

Hostingprovider SoHosted is overgenomen door YourHosting, beide onderdeel van Total Webhosting Solutions. Het bedrijf bevestigt aan Tweakers dat het opgaat in die laatste, maar was niet direct beschikbaar om te zeggen wat de verandering voor klanten betekent.

SoHosted heeft een e-mail gestuurd naar klanten, schrijven verschillende tweakers op GoT. Het bedrijf zegt 'de krachten te bundelen met YourHosting'. Op die manier zou het betere diensten kunnen aanbieden, maar ook nieuwe diensten kunnen introduceren, schrijft de hostingprovider in de e-mail. De naam SoHosted verdwijnt helemaal en de overname moet eind dit jaar rond zijn.

Het is niet duidelijk wat er precies verandert voor klanten die hun websites bij SoHosted hebben ondergebracht. Die hoeven volgens het bedrijf 'geen actie te ondernemen', maar het is niet bekend of de bestaande pakketten blijven bestaan of dat die opgaan in de pakketten van YourHosting.

De overname komt slechts een paar weken nadat SoHosted de prijzen flink verhoogde. Die gingen per 1 april van dit jaar met tussen de 33 en de 100 procent omhoog. Dat gebeurde volgens het bedrijf omdat er moest worden geïnvesteerd in snelheid, veiligheid en functionaliteit. SoHosted is al onderdeel van Total Webhosting Solutions, waar YourHosting zelf ook weer onderdeel van is.