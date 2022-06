Vevida, VIP Internet en Alphamega Hosting worden Yourhosting, 'Argeweb volgt'

Een handvol hostingpartijen die onderdeel zijn van Total Webhosting Solutions, gaan verder onder de naam Yourhosting. Het gaat in eerste instantie om Vevida, VIP Internet en Alphamega Hosting. Volgens een bron bekend met de situatie volgt Argeweb later deze maand.

De verschillende hostingpartijen krijgen in eerste instantie een tijdelijk nieuw logo, met de oude merknaam aangevuld met 'onderdeel van Yourhosting'. Dat staat op pagina's op de sites van Vevida en VIP Internet. Van Alphamega Hosting bestaat ook zo'n pagina, maar die is nog beveiligd met een wachtwoord.

Volgens de planning, die anoniem gedeeld is met Tweakers, volgt Argeweb volgende week en gaan alle merken tussen september en december volledig over op de merknaam Yourhosting. Yourhosting is nu al een van de grotere hostingpartijen van Nederland met 200.000 klanten.

Op de informatiepagina's over de fusies staat dat 'specialisten, technologie en kennis' worden samengevoegd. Met andere woorden: de klantenservice van de bedrijven wordt gebundeld. Klanten kunnen voorlopig nog gebruik maken van de diensten en control panels zoals ze gewend zijn. Voor nieuwe klanten geldt dat zodra de merken volledig opgegaan zijn in Yourhosting, de websites ook doorverwezen worden naar Yourhosting en vanaf dat moment dus geen abonnementen kunnen worden afgesloten bij de oude merken.

Uit de planning blijkt dat moederbedrijf Total Webhosting Solutions van plan is om half september Alphamega Hosting als eerste volledig op te laten gaan in Yourhosting. Op 1 november volgen Vevida en VIP Internet, 15 november volgt SoHosted, dat begin augustus al ondergebracht in Yourhosting, en 29 november tot slot Argeweb. Al kan die planning nog iets veranderen, volgens een andere bron.

Intern spreekt Total Webhosting Solutions over een 'labelintegratie', maar spreekt het ook over een fusie en 'co-branding'. Wat het samenvoegen van de merken betekent voor medewerkers van de verschillende hostingbedrijven is niet bekend. Logistiek is het in theorie wel een uitdaging om de klantenservice van de verschillende merken samen te voegen. Yourhosting is gevestigd in Zwolle, terwijl Vevida in Groningen zit, VIP Internet in Nijmegen, Argeweb in Maassluis, Alphamega Hosting in Eindhoven en SoHosted in Drachten.

Ook is het nog niet bekend wat het samenvoegen van de merken voor effect heeft op de prijzen die de verschillende partijen vragen voor hosting, DNS, cloudopslag, WordPress en domeinregistratie. Die prijzen zijn eerder al grotendeels gelijk getrokken. Zo verhoogde SoHosted in maart de prijzen flink om dezelfde prijzen te hebben als Yourhosting, en daarna verhoogde Yourhosting eind maart zelf opnieuw de prijzen.

Moederbedrijf Total Webhosting Solutions is de laatste tijd meerdere merken aan het samenvoegen. Zo werd half augustus bekend dat PCextreme verder gaat als Versio, beiden zijn merken van TWS. Ook is Reviced Cloud Services onlangs opgegaan in VIP Internet.

Alphamega Hosting werd in 2020 door PCextreme overgenomen, maar komt nu dus onder Yourhosting te vallen. TWS is eigenaar van 22 Nederlandse hostingmerken en 8 hostingmerken in Spanje. In Spanje deed TWS hetzelfde als nu in Nederland: daar werden bijna alle hostingmerken ondergebracht bij Axarnet.

Total Webhosting Solutions en Yourhosting geven aan niet inhoudelijk te willen reageren op vragen van Tweakers over de fusies. Een woordvoerder van TWS zegt dat het enkel met klanten en medewerkers communiceert en niet via externe partijen. Tweakers heeft de aanvullende informatie over de planning aan Yourhosting en TWS voorgelegd. Zij spreken de planning niet tegen, maar willen deze ook niet bevestigen.