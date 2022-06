Versio-klanten klagen over forse prijsverhogingen na komst van nieuwe pakketten

Hostingprovider Versio heeft pakketten van gebruikers omgezet in nieuwe, veelal duurdere, pakketten met minder functionaliteit. Verschillende gebruikers klagen over prijsstijgingen, minder domeinen en minder schijfruimte.

Versio heeft klanten in de afgelopen dagen e-mails gestuurd waarin ze op de hoogte worden gebracht van de nieuwe abonnementen met de melding dat hun pakket omgezet wordt in een van de nieuwe pakketten. Zo worden het voormalige Brons NL- en Zilver NL-pakket omgezet in het nieuwe Start. Daardoor verdubbelt in sommige gevallen de prijs voor pakketten.

De pakketten Brons NL, Zilver NL en Groot NL werden in 2018 aangekondigd, destijds ook onder luid protest van klanten. Nu veranderen die pakketten opnieuw. De nieuwe pakketten heten Start, Complete, Max en Power. Klanten melden dat zowel Brons NL als Silver NL omgezet worden in Start. In het geval van Brons NL-klanten betekent dat niet alleen een verdubbeling van de maandprijs, maar ook minder opslagruimte en domeinnamen.

Brons NL Zilver NL Groot NL Opslag 5GB 15GB 30GB Dataverkeer onbeperkt onbeperkt onbeperkt Domeinen 25 50 100 Prijs 2,50 €/m 5,00 €/m 7,50 €/m

Oude pakketten

Start Complete Max Power Opslag 5GB 20GB onbeperkt onbeperkt Dataverkeer 10GB onbeperkt onbeperkt onbeperkt Domeinen 2 5 10 10 Prijs 4,99 €/m 9,99 €/m 14,99 €/m 19,99 €/m

Nieuwe pakketten

In de e-mail aan klanten schrijft Versio dat klanten tot het einde van de looptijd kosteloos gebruik kunnen maken van hun huidige pakket. Voldoet het pakket niet, dan kunnen ze het pakket omzetten in een ander pakket in het klantenpaneel. Versio kondigt daarnaast aan dat klanten gebruik kunnen maken van wat het Versio Academy noemt, een leeromgeving voor websiteontwikkeling en online marketing.

In december verhoogde Versio ook al de prijs van domeinnamen met zestig procent. Een .nl-domeinnaam ging van 6 euro per jaar naar 10 euro en een .be-domein van 7 euro naar 10 euro.

De nieuwe pakketvormen zijn eigenlijk zelf niet nieuw. In de Wayback Machine van Archive.org is te zien dat de pakketten tussen november vorig jaar en januari dit jaar veranderd zijn. Wat nieuw is, is dat oude abonnementen omgezet worden in de nieuwe abonnementen, ook als de looptijd van de huidige abonnementen ver in de toekomst is.

Een klant die Tweakers heeft benaderd, meldt dat zijn huidige Zilver NL-abonnement tot 2024 loopt, maar nu toch omgezet wordt naar het nieuwe Start-pakket. Hij kan nu nog vijftig domeinen hosten, maar dat gaat terug naar twee domeinen en zijn schijfruimte gaat van 15GB naar 5GB. Hij krijgt volgens de mail voorlopig gratis hosting, maar als hij meer wil dan het nieuwe Start-pakket, moet hij een nieuw, duurder abonnement afsluiten.

Versio is onderdeel van hostinggigant Total Webhosting Solutions, waar ook Yourhosting onder valt. Dat merk verhoogde in april de prijzen voor hosting. Die prijsverhoging gaat op termijn ook gelden voor de verschillende hostingmerken die sinds kort onder Yourhosting vallen. Onder meer Vevida en Argeweb en ook SoHosted vallen nu onder Yourhosting. En in augustus bracht TWS hostingprovider PCExtreme onder in Versio. Het is niet bekend of PCExtreme-klanten ook te maken krijgen met de nieuwe pakketten.

Zowel op vergelijkingssite Webhosters.nl als op het forum van Versio klagen klanten over de pakketwijziging. Zij melden een forse prijsstijging, omdat hun abonnement is omgezet. Een klant zegt in 2016 nog 33,53 euro per jaar te hebben betaald voor hosting, terwijl die prijs nu is toegenomen tot 145,05 euro. Ook meldt een klant dat sites offline gehaald zijn omdat het aantal 'nodes' overschreden is. Het gaat er dan om dat het aantal sites dat de klant host, niet binnen het nieuwe pakket past, waardoor zij offline gehaald zijn.