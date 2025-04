Versio verhoogt de prijzen van onder meer domeinnamen en hostingpakketten

Hostingprovider Versio gaat vanaf 16 januari de tarieven van meerdere producten verhogen. Onder meer de prijzen van domeinnamen, e-mailadressen en hostingpakketten worden verhoogd. De .nl-domeinnaam wordt bijvoorbeeld zo'n 55 procent duurder.

De domeinprovider verhoogt naar eigen zeggen de tarieven vanwege de sterk gestegen kosten van energie, hardware en de inkoop van licenties en domeinnamen. Het gaat om zowel domeinnamen als hostingpakketten. De prijs van de .nl-domeinnaam wordt bijvoorbeeld met zes euro verhoogd: van 11 euro naar 17 euro per jaar. De volledige lijst met tariefverhogingen staat op de site van Versio. Daar komt ook nog btw bij.

Naast prijsverhogingen wordt vanaf dezelfde datum telefonische support voor Versio-klanten gratis gemaakt, terwijl daar eerder een tarief voor betaald moest worden. Verder meldt de hostingprovider dat deze de pakketlimieten strakker gaat aanhouden. Het bedrijf zegt in het verleden vaak soepel om te zijn gegaan met het overschrijden van deze limieten, maar dat daar vanaf 16 januari geen sprake meer van zal zijn. Dat houdt in dat het aantal domeinen dat staat aangegeven in de pakketspecificaties wordt gehandhaafd. Indien klanten momenteel meer domeinen hebben dan toegestaan volgens hun pakket, worden ze vanaf deze datum 'geüpgraded' naar het juiste pakket.

De tarieven gelden voorlopig alleen voor nieuwe klanten. De verhoging gaat voor bestaande klanten pas in bij een contractverlenging.

Domeinnaam Oude prijs Nieuwe prijs .nl 11 euro per jaar 17 euro per jaar .com 17 euro per jaar 22 euro per jaar .be 13 euro per jaar 22 euro per jaar .net 20 euro per jaar 24 euro per jaar Hostingpakketten Basic 2,50 euro per maand 5 euro per maand Start 6 euro per maand 11 euro per maand Complete 11 euro per maand 16 euro per maand Max 15 euro per maand 21 euro per maand Power 21 euro per maand 26 euro per maand Overig SSL-certificaat domeinvalidatie 2 euro per maand 5 euro per maand E-mailadres 3 euro per maand 5 euro per maand

Prijzen zijn exclusief 21 procent btw.