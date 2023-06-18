Hostingprovider Versio verhoogt opnieuw prijzen van enkele domeinextensies

Hostingprovider Versio verhoogt per 1 juli voor de tweede keer dit jaar de prijzen van sommige domeinextensies. Halverwege januari werd er ook een prijsstijging doorgevoerd. De nieuwe tarieven gaan voor bestaande klanten pas in bij een eventuele contractverlenging.

De prijzen van domeinextensies stijgen met enkele euro's per jaar. Op zijn website zegt Versio dat de prijswijziging noodzakelijk is vanwege oplopende personeelskosten ten gevolgen van de hoge inflatie. Ook noemt het hostingbedrijf stijgende kosten voor hardware en inkoop van licenties en domeinnamen als oorzaak. Klanten zijn volgens Versio per e-mail op de hoogte gesteld van de prijswijzigingen.

Domeinnaam Oude prijs (voor 16 januari) Oude prijs (vanaf 16 januari) Nieuwe prijs (vanaf 1 juli)
.nl 11 euro per jaar 17 euro per jaar 19 euro per jaar
.com 17 euro per jaar 22 euro per jaar 25 euro per jaar
.be 13 euro per jaar 22 euro per jaar 25 euro per jaar
.net 20 euro per jaar 24 euro per jaar 27 euro per jaar

Prijzen zijn exclusief 21 procent btw.

Bij de prijswijziging in januari werden niet alleen de prijzen van domeinextensies, maar ook die van hostingpakketten, SSL-certificaten en e-mailadressen verhoogd. De prijzen van deze producten veranderen nu niet. Het gaat dit keer enkel om domeinextensies. De prijswijziging per 1 juli betreft enkel de volgende producten: .nl, .be, .eu, .com, .org, .net, .info en .nu.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-06-2023 09:50
182 • submitter: xehbit

18-06-2023 • 09:50

182

Submitter: xehbit

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Reacties (182)

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RobbyTown 18 juni 2023 09:55
Toch knap dat bv mijn.host wel voor 5 euro per jaar kan aanbieden. Op een euro na vraagt versio straks het viervoudige. Lijkt mij sterk dat mijn.host er zelf geld bij legt?
dbzokphp @RobbyTown18 juni 2023 10:01
Het tarief bij SIDN voor een .nl domein ligt op € 3,76. Dan heb je nog wel de lidmaatschapskosten en de nameservers die je moet opzetten en onderhouden.
eborn @dbzokphp19 juni 2023 10:07
De grootste kostenpost zijn eventuele supportvragen van klanten. Als je een supportverzoek hebt waar je 15 minuten werk aan hebt en je gaat uit van 30 euro per uur aan kosten (salaris + werkgeverslasten), dan praat je al over 7,50 extra. Ook daarbij geldt wel: des te meer domeinen, des te beter je dit kunt spreiden over alle klanten.

Uiteindelijk kun je met domeinen wel snel slagen maken qua extra omzet. Die 2 euro zal voor veel mensen geen reden zijn om te verhuizen. Helemaal niet als het pas volgend jaar in werking treedt bij een verlenging. Maar bij 100.000 domeinen praat je wel over 2 ton extra omzet per jaar.
torretje2012 @eborn19 juni 2023 10:59
dan is het maar goed dat versio supportvragen van klanten negeert en die kosten dus vrijwel niet heeft ;)
binbash2014 @torretje201219 juni 2023 15:27
Nou inderdaad! Dat is niet best daar..... (eigen ervaring, maar zie ook klantforum)
Lycaon @dbzokphp18 juni 2023 10:07
De lidmaatschapskosten van SIDN bedragen €75,– excl. btw per maand. Voor een registrar als Versio dus een druppel op een gloeiende plaat.

[Reactie gewijzigd door Lycaon op 22 juli 2024 13:46]

djwice @Lycaon18 juni 2023 17:40
Even rekenen 75*12= 900 per jaar.
3,76 per domein =>

Bij 60 domeinnamen zijn deze kosten samen 19 per domein (€ 1125,60)

En voor dat geld (€1.140,- per jaar excl BTW) krijg je er ook 4 DNS servers bij op AWS (Route53) met 21 miljoen DNS requests voor je 60 domeinnamen.

Bij 600 domeinnamen zakken de kosten naar €5,66 excl. BTW bij 1 miljoen requests per domein.

Vergeet de kosten voor betalingen (iDeal / PayPal / etc.) niet:
https://www.mollie.com/nl/pricing

Dus bij 600 domeinnamen zit je op €5,95 excl. BTW kosten per jaar, als je de investering van de automatisering van de AWS infrastructuur al hebt afgeschreven.

Hosting van de website kan voor enkele tientjes per maand via CloudFront, S3 en API Gateway. Dus reken daarvoor zo'n €0,05 per domein per jaar.

Kort samengevat voor €10,- per dag draait je NL-domein DNS hosting bedrijf (na afschrijving van de investering en reclame kosten buiten beschouwing gelaten etc.).

Je hebt dus een groot volume nodig om je zelf en personeel te kunnen betalen.
Het is een prijs concurrentie markt, tenzij je extra diensten aan biedt waarvoor mensen blijven als de prijzen elders aantrekkelijker zijn.

Er zijn spelers actief die bewust onder de kostprijs nieuwe klanten werven (€1,- voor het eerste jaar). Om zo aantrekkelijk te zijn voor doorverkoop.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:46]

fockarty @djwice18 juni 2023 18:00
Klinkt als geweldig bij aws 21milj requests... wij hebben nog al eens een dns ddos met 300milj request in een paar uur... en dat op 1 domein
Dylan_R @fockarty19 juni 2023 09:16
Volgensmij hoef je niet te betalen voor DDOS traffic. In meeste gevallen wordt dit zelf gedaan door checks. Anders kan je via de support bewijs aanleveren.
lenwar
@dbzokphp18 juni 2023 11:54
Klopt, maar die kosten zijn redelijk plat. Of je 1000 of 1200 domeinen host op je name servers, zijn die kosten (vrijwel) hetzelfde.

Die lidmaatschapskosten zijn nihil, die zou je zelfs als particulier kunnen ophoesten, alleen heb je er in de praktijk niet zo veel aan.
Frame164 @RobbyTown18 juni 2023 10:12
Wat voor diensten leveren ze nog meer? Je kunt best op een enkel product verlies lijden als andere meer dan genoeg opleveren.
RobbyTown @Frame16418 juni 2023 10:39
Zn beetje hetzelfde enige verschil is dat ze geen korting op .NL eerste jaar hanteren maar die betaal je bij versio dus ruim terug in het 2 jaar.
erwinwernars @RobbyTown18 juni 2023 10:58
Dat is het verdienmodel van versio altijd al geweest, eerste jaar spot goedkoop en de andere jaren erna betaal je de hoofdprijs. In de hoop dat mensen het niet verhuizen ;)
i-chat @erwinwernars18 juni 2023 12:58
ik host mijn domeins al jaren bij een zolderkamerhoster - dat wil zeggen ik gok dat zijn kantoortje ofwel op zolder ofwel aan de keukentafel is. ik betaal voor mijn domains ruim 6 euro... (belachelijk als je hoord wat versio vraagt. wat ik ervoor terug krijg,

een klein clustertje servers (vermoedelijk allemaal gewoon VPjes bij een grotere partij) een fine webinterface voor het beheren van DNS (ik neem geen hosting bij ze af), letterlijk het enige dat ik mis out of the box is een api of dyndns voor het doorverwijzen van subdomains naar eigen hosts. hiervoor moet ik nu c-names verwijzen naar user.duckdns.org wat ik ergens gewoon wel jammer vind omdat dat extra stappen kost en ik dus ook niet in één interface kan zien hoe dat zit.
aadje93 @i-chat18 juni 2023 15:52
waarom niet overwogen een hele simepele VPS op te zetten waar je reverse proxy op draait? 2 vliegen in 1 klap. Gewoon alles naar die reverse proxy, daar dus je eigen her-verwijzing in je eigen interface maken, en achterliggende servers zijn niet exposed naar het complete web, alleen naar die reverse proxy vps buiten je eigen server omgeving (je eigen zolder vermoed ik? :+ )
devilkin @i-chat19 juni 2023 20:55
Welke partij zit je?
CorbataGames @RobbyTown18 juni 2023 19:18
Ik vind het vooral apart, dat versio absolute bodemprijzen hanteerde. En nu toch zichzelf aan de top van de markt prijst....

Het lijkt mij op "even cashen en dan de boel laten crashen".
Bender @CorbataGames18 juni 2023 22:59
Nee, daar lijkt het niet op.
Het is overgenomen door een partij die er een gezonder business model van wil maken.
CorbataGames @Bender19 juni 2023 09:19
Dan zal de webhosting-kwaliteit mee moeten gaan, en daar is voor zover ik heb gehoord nog steeds geen sprake van.
djfox741 @RobbyTown19 juni 2023 12:06
Ook ik betaal € 4,80
Yzord 18 juni 2023 10:01
Gewoon verhuizen naar Transip ofzo en die hele Versio achterlaten. Het beginnen een stel graaiers te worden. 19 euro voor een .nl domein. Een schande.
NLkaiser @Yzord18 juni 2023 10:11
Tegenwoordig is Transip == Versio, net als flexwebhosting en pc extreme. Er is haast geen concurrentie meer

[Reactie gewijzigd door NLkaiser op 22 juli 2024 13:46]

rob3rt @NLkaiser18 juni 2023 10:53
Transip is niet hetzelfde als Versio, TansIP valt onder de combell groep (of te wel team blue) en Version onder de TWS groep.
Combell en TWS zijn dus 'concurrenten' van elkaar...

https://www.webhosters.nl...aks-onder-combell-of-tws/
SwerveShot @rob3rt18 juni 2023 11:16
TWS is tegenwoordig opgegaan in your.online.
Kek @SwerveShot18 juni 2023 13:28
Tws is your.online maar dan een rebrand
rob3rt @SwerveShot18 juni 2023 21:11
en die zijn ook gewoon onderdeel van TWS, niet van Combell (team blue) waar transIP onderdeel van is.
TwArbo @rob3rt18 juni 2023 13:03
TransIP valt onder niet onder Combell, ze zijn beide onderdeel van team.blue. Combell focust op België en TransIP op Nederland. Zie onder andere: https://team.blue/our-brands/#brands

[Reactie gewijzigd door TwArbo op 22 juli 2024 13:46]

rob3rt @TwArbo18 juni 2023 21:13
combell, team blue, het beestje kan maar een naam hebben, beide zijn van de zelfde eigenaar.
Feit blijft dat TransIP en Versio niet van de zelfde eigenaar zijn (zoals werd gezegd) maar 'concurrenten' van elkaar zijn.
Yzord @NLkaiser18 juni 2023 10:43
Lekker dan, nou zodra Transip ook zulke achterlijke verhogingen gaat doorvoeren zoek ik gewoon een andere. Ben niet zo trouw voor wat betreft domeinstalling.
Xfade @Yzord18 juni 2023 15:06
Dat heeft Transip vorig jaar nog gedaan...
mcDavid @Xfade18 juni 2023 19:15
Mwah, dat was een paar procent. Niet geheel onverwacht gezien de gestegen energieprijzen... Daarbij zit je bij TransIP bij een kwaliteitsmerk... Terwijl Versio echt het afvoerputje van de hosting wereld is... En nu dus ook nog één van de duurste. Lijkt erop dat TWS besloten heeft Versio gewoon af te laten sterven...
Verwijderd @NLkaiser18 juni 2023 10:23
Onzin.. genoeg providers te vinden.
IStealYourGun @Verwijderd18 juni 2023 11:17
Deftige (Europese) providers vinden is wel een uitdaging.
metalmania_666 @IStealYourGun18 juni 2023 12:31
Ik ben nog steeds tevreden met Strato.
Totaal geen problenen en vrij snel antwoord op mijn supporg vragen
Praetor @metalmania_66618 juni 2023 21:54
Ik ben weggegaan bij Strato vanwege hun dramatische interface. Domeinen worden semi-random gekoppeld aan een ander product/pakket. Als je je domeinnaam dan op een ander hostingpakket wil gebruiken moet je verhuiskosten betalen...voor wat??? Zet domeinen los van al het andere en laat me gewoon de DNS aanpassen. Zit nu met de hele zwik bij een andere partij die een heerlijke admin interface heeft. Windows VPS-je bij Strato is qua prijs wel dik in orde overigens!
youri_ajax @IStealYourGun18 juni 2023 17:48
Netcup (de), VPS met docker ondersteuning.

Ook kwa prijs niet hele duur…
kristofv @IStealYourGun18 juni 2023 19:34
Centralnic is prima en best goedkoop als pure registrar. DNS via hun heb ik geen ervaring mee maar ga ervan uit dat ook dat wel goed is.
Verwijderd @NLkaiser18 juni 2023 16:07
Als je die bedrijven even ziet voor wat ze zijn, namelijk geen oer-Nederlandse bedrijven, maar opgeslokte onderdeeltjes van een Europees/globaal bedrijf, dan is er nog genoeg concurrentie: namelijk alle aanbieders in de hele wereld die .nl-domeinen ondersteunen.
wha @Yzord18 juni 2023 12:29
Transip is ook niet meer de goedkoopste. qua dienstverlening is pcextreme/versio nog steeds veruit de beteren naar mijn ervaring.
Yzord @wha18 juni 2023 12:33
Ik zoek geen dienstverlening. Ik zoek een domeinboer waar ik mijn domeinen kan stallen. Al het andere doe ik zelf dmv eigen server in DC.

en Versio staat er nu niet echt om bekend een geweldige dienstverlening te geven volgens vele reacties in dit draadje.
sanderr @Yzord18 juni 2023 14:23
Als je meerdere domeinen hebt, dan zou ik overwegen om een Openprovider-lidmaatschap aan te gaan. Daar betaal je elk jaar zo'n 60 euro inc voor (basic S, 100 domeinen), maar dan zijn je domeinen wel bijna tegen kostprijs (.nl is 4.55, .be 4.84, .com is 10.60, .net is 12.57).

Kun je ook gelijk hun DNS-servers gebruiken waar je middels een API tegenaan kunt praten.
Anders @sanderr18 juni 2023 14:46
Ik zit daar inmiddels ook al een paar jaar. Geeft erg veel rust en zekerheid. Het nadeel is dat een extra domeinnaam dan naar verhouding zo goedkoop is dat je er al snel eentje registreert, en dan lopen de kosten alsnog op ;-)
xleeuwx @sanderr18 juni 2023 23:11
Dan zou ik de dns toch zelf regelen of bij cloudflare. En niet omdat ze zelf slecht zijn maar de history dat hun DNS er vaak uit lag (ddos aanvallen).
hardloper @Yzord18 juni 2023 20:37
Kijk eens op 158.nl
jurroen @wha18 juni 2023 13:45
Versio een van de betere? Heb je het afgelopen jaar een ticket ingeschoten of eens op hun forum gekeken?

Daarnaast doet Versio al jaren gigantische overselling (meer dan andere hosters). Dat zal misschien niet heel merkbaar zijn met een statische site - maar met een dynamischere of CMS wel.
binbash2014 @jurroen19 juni 2023 15:33
Die indruk heb ik ook. Een basis Joomla site met nog geen 10 bezoekers per dag ligt er regelmatig uit wegens overbelasting van de db.....
jurroen @binbash201419 juni 2023 17:51
Oh, zeker. Ik ben professioneel betrokken geweest bij wat migraties van Versio naar een andere aanbieder. Zelfs tijdens die migraties liepen we tegen bizarre limieten aan en servers die het niet meer trokken.
CorbataGames @wha18 juni 2023 19:20
Transip is ook nooit de goedkoopste geweest. Gewoon een gemiddeld geprijsde webhoster, zeker qua domeinnamen, met een erg prettig systeem waar je alles zelf in kunt regelen. En met lage prijzen voor jaar 1, maar de jaren erop waren ze nooit echt gunstig geprijsd.
mocem @Yzord18 juni 2023 10:10
Versio en Transip zijn allebei TWS. Die prijzen zullen ook wel omhoog gaan.
Verwijderd @mocem18 juni 2023 10:21
TransIP is toch geen tws? Team blue heeft weer andere.
Maar er zijn eigenlijk maar twee grote spelers over
N8w8 @Verwijderd18 juni 2023 11:34
Group.one is ook vrij groot dacht ik, die heeft o.a. Hostnet en Antagonist.
Khrome @mocem18 juni 2023 12:24
Waar haal je vandaan dat TransIP TWS is?
jurroen @mocem18 juni 2023 13:42
Wat een onzin. Versio is TWS/Your.online - TransIP is Team Blue. Ze zullen ongetwijfeld beiden prijzen blijven verhogen - maar merken die onder TWS vallen doen dat veel extremer.

Er zijn drie grote investeerdera/eigenaars:
  • TWS/Your.online
  • Team Blue
  • Group One
Er zijn onafhankelijke spelers die zich fel tegen deze consilidatie hebben uitgesproken, waaronder Cloud86, Mijn.host, XXL Hosting. De eerste daarvan is geloof ik opgericht door voormalige medewerkers van een TWS merk, die het zo oneens waren dat ze zelf zijn verder gegaan.
HansMij @mocem18 juni 2023 14:02
Dat zie ik al een tijdje aankomen. Ik heb recent al mijn dns-settings naar Cloudflare verhuisd (=gratis) en bij TransIP de Cloudflare nameservers ingesteld. Bij een prijsverhoging verhuis ik mijn domein gewoon en stel ik bij de volgende partij gewoon weer de Cloudflare-servers in.
- peter - @HansMij18 juni 2023 17:59
Zie dat Cloudflare ook domein registratie aanbied, zonder markup kosten. Dat is dan wel interessant.
Hmm, geen .nl helaas.

[Reactie gewijzigd door - peter - op 22 juli 2024 13:46]

MarnickS @HansMij18 juni 2023 19:33
Hetzner biedt dit ook gratis aan.
xleeuwx @MarnickS18 juni 2023 23:13
Klopt maar die heeft dan weer geen “proxy” wat effectief je website assets kan cache waardoor je laadtijden van je website (vooral assets) een stuk sneller word.
MarnickS @xleeuwx19 juni 2023 00:41
Klopt, maar dat is voor grotere websites niet gratis bij Cloudflare.
NLkaiser 18 juni 2023 09:56
Ik kan me nog herinneren dat .nl domeinnamen bij versio €3,99 per jaar waren. Maar toen was versio nog een prijsvechter tegenwoordig is versio een premium brand, ter vergelijking in die tijd betaalde je €10 voor een domeinnaam bij transip

[Reactie gewijzigd door NLkaiser op 22 juli 2024 13:46]

jozuf @NLkaiser18 juni 2023 10:12
Tegenwoordig 8.99 per jaar bij transip na het actietarief.
Laatst zelf verhuist van strato naar transip gezien strato geen dnssec ondersteund en transip wel.
Verwijderd @jozuf18 juni 2023 10:39
Transip is of was nog steeds, duur. Het eerste jaar betaalde je weliswaar een voordelig bedrag, maar het vervolgjaar het dubbele. Bij Transip weigeren ze nog _steeds_ na 12 jaar om een fatsoenlijke auto-mailer in te stellen met daarin "Uw domein verloopt op X-Y-Z" - en vaak vergeet men dat en dat weten ze dondersgoed.
cHoc @Verwijderd18 juni 2023 10:54
Je kan toch ook zelf toch wel een agendapunt aanmaken die je meldt als je je Domein moet vernieuwen?
Verwijderd @cHoc18 juni 2023 10:58
Ja mooi werk man met toen destijds een paar duizend domeinnamen.
Kees BOFH @Verwijderd18 juni 2023 11:28
Ik heb al jaren alle domeinen bij transip, en ik heb mij nog nooit zorgen hoeven maken over verlengingen? Dat gaat allemaal automatisch..
Verwijderd @Kees18 juni 2023 11:42
Precies het probleem wat Jism aankaart dus ;)
Yzord @Kees18 juni 2023 12:35
Ik denk dat hij bedoelt dat hij juist een mailtje wilt ontvangen dat bepaalde domeinen binnenkort vernieuwd worden zodat hij nog de tijd heeft om ze op te zeggen.
Verwijderd @Yzord18 juni 2023 12:42
Exact.

Item 80 x aangekaart, doen ze niet. Omdat ze weten dat het "ergens" ook een verdienmodel is.
Kees BOFH @Yzord19 juni 2023 09:31
Ah zo, goed punt.. Tja, je kan er gewoon 1 keer per jaar bij langs lopen en alles wat je niet wil bewaren markeren als laten verlopen. Dat lijkt mij sowieso een beter model dan 1000'den mailtjes waar je op het overgrote deel toch geen actie op gaat ondernemen.
TechSupreme @Verwijderd18 juni 2023 16:26
Dat is dus ook de reden waarom ik ervoor koos om per direct alle domeinen bij hun weg te halen, ook al was er de komende X jaar al betaald voor dat domein. Geen zin in die onzin, in 1x die pleister dr af, eventjes pijn en dan door.
metalmania_666 @jozuf18 juni 2023 12:32
Inmiddels ondersteunt Strato ook DNSSEC. Pasgeleden een mail gehad
Verwijderd @NLkaiser18 juni 2023 10:20
En basic hosting met directadmin or 49 cent per maand. En nu vragen ze voor vrijwel hetzelfde product 5 euro per maand
Loller1 @Verwijderd18 juni 2023 12:42
Nope, enkele van de dingen die in hun oude basic hosting zaten zitten niet in de huidige basic. Als je feature-parity zou willen hebben met wat hun basic host was enkele jaren geleden moet je al minstens 11 euro betalen per maand, en zelfs dan nog mis je dingen.
GertMenkel @NLkaiser18 juni 2023 11:44
Vroeger, in mijn tijd, kocht je een lolly voor een stuiver! :)

SIDN vraagt €3,76 per jaar per domein, niet bepaald een hoog bedrag, maar voor €3,99 zijn de marges dan wel heel laag.

Ik snap niet helemaal waarom Versio premiumprijzen vraagt voor wat ze bieden. Zo goed zijn ze namelijk ook weer niet. De prijsvechter Mijn.host vraagt €4,99 per domein en prijsvechter Vimexx vraagt €5,10 per domein, dat is aardig in lijn met wat de dienst zou moeten kosten als je kijkt naar wat ze aanbieden.

Aangezien ik voor een aantal domeinen de nameservers toch zelf draai ben ik naar Vimexx gegaan. Ik ben stom genoeg één domein vergeten en de mail dat ik rood sta was mijn waarschuwing daarvoor. Zelfs voor een relatief dure TLD betaal je bij Versio gewoon makkelijk vijf euro per jaar extra.
jurroen @GertMenkel18 juni 2023 13:50
SIDN vraagt €3,76 per jaar per domein, niet bepaald een hoog bedrag, maar voor €3,99 zijn de marges dan wel heel laag.
Vergeet de registrar fee niet ;) Met tienduizenden domeinen is die zeker te verwaarlozen - maar toch.

Lage marges op domeinnamen kan an sich ook een verdienmodel zijn. Bijvoorbeeld door DNS, hosting etc te upsellen. Maar goed, Versio voert in mijn optiek nou niet echt kwaliteitshosting.
Anders @GertMenkel18 juni 2023 14:36
Ik snap niet helemaal waarom Versio premiumprijzen vraagt voor wat ze bieden.
Vrij simpel: voor een groot deel van de klanten is een verhuizing teveel gedoe. En dan is dit goed binnenlopen qua inkomsten. Natuurlijk zal Versio met deze stijgingen geen of veel minder nieuwe klanten aantrekken, maar die wijken dan (deels) uit naar een van de goedkoperen merken van TWS. Waar ze dan een jaar later de prijzen van omhoog smijten. En elke keer is er een deel van de klanten die denkt "ja het is duur maar overstappen is teveel moeite". Team Blue hanteert dezelfde tactiek maar dan met wat minder extreme prijsstijgingen.
vinzzb @GertMenkel18 juni 2023 15:59
Bij Versio krijg je inderdaad geen Premium hosting, maar je betaalt wel voor premium hosting. Ik spreek wel over 3 jaar geleden. Ik heb ondertussen niets meer bij Versio staan, en daar ben ik heel blij om!

Ik had één van de duurdere shared hosting pakketten waarbij men snelle SSD snelheden aanprees.
Als mijn client echter (als enige) één pdf van ±10MB downloadde van hun eigen website dan lag de site gedurende een dikke minuut plat voor alle andere bezoekers (IO max bewerkingen hit). Dit was initieel niet zo toen ik het pakket aankocht. maar Versio vond het nodig om alle limieten / configuraties tussendoor aan te passen. Als ik er een ticket over opende dan vond men dat normaal (zelf bij een duur pakket). Ze bleven maar prijzen verhogen (2x stevige verhoging) terwijl ze de resources (stilletjes) dichtknepen.
Bijgevolg heb ik al mijn domeinen & hosting overgebracht naar Vimexx in 2020. Sindsdien draaien mijn sites daar zonder problemen, en tot nu toe met maar 1 kleine prijsverhoging. Versio is voor mij dus geen premium brand, maar eerder een duur brol merk.
GertMenkel @vinzzb18 juni 2023 17:03
Ik heb zelf een tijdje een statische site bij ze gehost voor praktisch niks, en je merkte gewoon dat hun server domeinen die een tijdje niet bezocht werden af leek te sluiten.

De response time voor een eerste bezoek was soms enkele seconden, daarna sneller. Ik heb heel naar een scriptje gedraaid op een RPi dat elke minuut een willekeurige URL opvroeg en toen bleef mijn site wel snel als je hem bezocht.

Hun IOPS waren ook een hele leuke, ik draaide Symfony en die had destijds nogal wat cache nodig eer het snel werd. Mijn oplossing was de website eerst lokaal te draaien met een soortgelijke PHP-versie, alle pagina's een paar keer door te gaan, en dan de hele boel inclusief cache naar de server te kopiëren, want wachten totdat de shared hosting de cache had opgebouwd was niet te doen.

De prijs van Versio is in vijf jaar tijd meer dan verviervoudigd zonder enige merkbare verbeteringen, toen ben ik zelf maar al mijn spul gaan hosten op een VPS. Daar werd de boel toch significant sneller van en qua prijs is het ongeveer hetzelfde.

Versio heeft nog geprobeerd de prijsverhoging goed te praten met "masterclasses" die ze aan hun klanten aanbieden, maar iedereen die een half uur kan Googlen heeft daar helemaal niks aan.
moonlander @GertMenkel18 juni 2023 16:35
Waarschijnlijk zijn er geen of vrijwel geen opzeggingen geweest na de laatste prijsverhoging. Dus waarom niet nog een keer verhogen? Ik zou alleen uit principe al weggaan als je zulke winsten wilt behalen met domeinen maar goed. Ik heb dan ook meer dan 20 domeinen
erwinwernars @NLkaiser18 juni 2023 10:59
ik heb wel vaker daar domeinen gekocht voor 1 euro in het eerste jaar en dat je na het eerste jaar hem verhuisd naar een goedkopere partij, omdat ze daarna duurder waren dan de anderen. praten we over 10 jaar terug :+
Bender @NLkaiser18 juni 2023 23:41
Wat is er premium aan dan?
TommyGun @Bender19 juni 2023 10:11
De prijzen... De support iig niet, waardeloze tent (geworden) dat Versio. Beter stap je over naar mijn.host
Lycaon 18 juni 2023 09:56
Knap dat ze hier nog mee kunnen concurreren.
Dit is voor veel extensies gewoon meer dan het dubbele van de reguliere prijs elders…

Volgens mij bedoelen ze graaiflatie i.p.v. inflatie.

[Reactie gewijzigd door Lycaon op 22 juli 2024 13:46]

Robbierut4 @Lycaon18 juni 2023 10:07
Knap dat ze hier nog mee kunnen concurreren.
Dit is voor veel extensies gewoon meer dan het dubbele van de reguliere prijs elders…

Volgens mij bedoelen ze graaiflatie i.p.v. inflatie.
Welke concurrentie dan? Er zijn behoorlijk veel hosting bedrijven overgenomen door Team Blue of Versio.

Die overname kosten moeten natuurlijk terugverdiend worden. En als er minder goedkope alternatieven zijn, valt het ook niet zo op als alles de prijs omhoog gooit.
GertMenkel @Robbierut418 juni 2023 11:52
Er zijn een aantal prijsvechters die domeinen voor een kwart verkopen en zelfs Transip doet .nl voor minder dan de helft van Versio.

Je kunt ook buiten Nederland shoppen. OVH geeft je voor €5,19 per jaar een .nl-domein, bijvoorbeeld, ongeveer net zoveel als de goedkopere Nederlandse aanbieders.
Soldaatje @Robbierut418 juni 2023 10:27
Ondanks de prijsverhoging die ook Vimexx heeft doorgevoerd, heb ik maar 6,17 euro hoeven betalen voor verlenging van een nl domein voor een jaar.
SupaHotFire @Robbierut418 juni 2023 14:49
Er zijn er genoeg, deze site heeft hosters erop staan waar ik nog nooit van heb gehoord:

https://www.bestehostingproviders.nl/
henriu @SupaHotFire19 juni 2023 11:44
@SupaHotFire Is deze website van jou? Er staan erg veel dingen die niet kloppen en het contact formulier werkt niet.

Ik denk dat https://www.webhosters.nl/ beter is om te checken
SupaHotFire @henriu19 juni 2023 11:46
@henriu Nee, ik kwam deze pas geleden tegen, stonden erg veel hosters op waar ik nog nooit van had gehoord. Heb helaas geen email oid. van ze.
NielsFL @Lycaon18 juni 2023 10:59
Als klant is het vervelend. Maar als ondernemer doe ik het ook. De optimale prijs is de prijs die de meeste inkomsten genereert. Dat is zelden de allerlaagste of allerhoogste prijs.

Vergeet ook secundaire verkopen niet. Iemand die de goedkoopste domeinnaam zoekt, zal ook niet veel willen betalen voor hosting of andere diensten en upgrades.

Op de lange termijn zijn de verschillen enorm.
IStealYourGun @NielsFL18 juni 2023 11:24
Je hebt goedkoop en onrealistisch duur. Ik heb jaren verschillende producten gehad bij pcextreme en het was altijd logisch dat ik nieuwe producten bij hen afnam zonder veel nadenken, want prijs kwaliteit was goed. Maar met die Versio prijzen ga ik wel mooi verhuizen.

Bovendien is de energieprijs gezakt, dus het "inflatie"-excuus gaat niet meer op. :)
GertMenkel @NielsFL18 juni 2023 11:56
Ieder bedrijf verhoogt natuurlijk zijn prijzen voor een nieuwe BMW voor de baas zolang de klanten gek genoeg zijn om het te betalen, maar dat betekent niet dat klanten daar niet boos over kunnen zijn.

Het is ook gekkenwerk eigenlijk, het transferren van een domein is snel en eenvoudig. Maar goed, zolang klanten dat niet weten, kunnen ze hun klanten nog jaren lang geld blijven aftroggelen.
TumTum 18 juni 2023 10:01
19 euro per jaar excl. BTW voor een .nl domein? Ik maak me best zorgen als ik kijk naar de bedragen. Gebruik zelf 4 .nl domeinen voor e-mail. Dan zou ik bij versio 76 euro per jaar moeten betalen excl. BTW. Ik zie graag een soort prijsbescherming in de toekomst om dit soort vreemde acties tegen te gaan.. Ik was klant bij Versio. Na de overname alles overgezet bij andere partijen. Geen spijt van.
tvtech @TumTum18 juni 2023 11:56
Ik heb 3 domeinnamen bij vimexx, zonder hosting of nameservers. Nameservers draaien gratis bij Cloudflare. Websitje draait op een simpele bitnami wordpress vm, ook weer gratis, op mijn eigen Dell Optiplex mff in vmware (gratis versie).

Mail gaat naar iCloud+.
Volgens mij kan het niet veel goedkoper zo.
TumTum @tvtech18 juni 2023 13:58
Zo doe ik het nu ook inderdaad. Prima oplossing.
HKLM_ @tvtech18 juni 2023 16:59
Ik heb vorig jaar ook “alles” verhuist naar Vimexx. NL begint daar vanaf 0,48 cent en verlengen is € 5,10. Prima prijs tot zover dus.
djiwie @TumTum18 juni 2023 12:08
Die prijsbescherming is er al: de vrije markt. Je kunt op ieder gewenst moment je domein verhuizen naar een andere registrar, er zijn genoeg anderen die voordeliger zijn dan Versio en die op zijn minst dezelfde dienstverlening bieden. Welke andere bescherming heb je nog nodig?
PtrO @djiwie18 juni 2023 14:27
Niet helemaal "vrij" om te verhuizen wanneer het bestaan afhankelijk is om te moeten blijven.
SpoekGTi @TumTum18 juni 2023 10:15
Ah de prijs beschermingsmaatregelen zoals we ook de met de energieprijs nu toepassen. Het volgende vangnet creëren ja lijkt me een goed plan.

Kan de overheid dan ook meteen een vangnetje maken dat boodschappen niet meer dan 100€ per week mogen kosten voor een gezin van 4 en hond.

Zou mooi zijn ow het wordt te duur dus we gaan maar bedelen dat er regulering komt, nee dan stap je op naar een ander en laat het graai bedrijf zoals het hier wordt genoemd gewoon achter en als genoeg mensen dat doen dan valt het vanzelf om en heb je een gezondere marktwerking want dan hebben ze zich gewoon uit de markt geprijsd.

Probleem lost zich vaak vanzelf op maar op dit moment zijn we alleen maar meer en meer problemen aan het creëren door die vangnetjes
TumTum @SpoekGTi18 juni 2023 10:18
Dit is in beheer bij SIDN. Zij kunnen die afspraken maken. De overheid hierbij betrekken is een beetje overdreven. Ik vind dat domeinnamen betaalbaar moeten blijven voor iedereen. SIDN doet dit zeer netjes. Maar een paar partijen (zoals Versio) verpesten dit. We gaan het meemaken.
Verwijderd @TumTum18 juni 2023 10:37
Nee dat kan de SIDN niet. Registries bepalen niet de verkoopprijs.
Versio mag vragen voor een .NL of andere extensie wat ze willen. Het is aan de consument om het daar dan niet af te nemen als de prijs je niet aanstaat.
Verwijderd @TumTum18 juni 2023 10:26
Het is blijkbaar niet te duur. Pas als iedereen overstapt is het te duur. Er is regulering en die heet marktwerking.

Maar als je alleen domeinen doet, moet je echt minimaal duizenden domeinen in beheer hebben om uit je kosten te komen .
- peter - 18 juni 2023 10:50
Is Amazon Route 53 een beetje bruikbaar voor domein registratie? Of werkt dat niet als je ook naar non AWS servers verwijst? Vermoed dat een partij als AWS niet zo heel snel de prijzen absurd verhoogd. Ze zitten op 10 USD voor .nl

[Reactie gewijzigd door - peter - op 22 juli 2024 13:46]

Mavamaarten @- peter -18 juni 2023 12:28
De kans is op korte termijn klein. Maar ik twijfel er niet aan dat de langetermijnvisie van Bezos eruit bestaat om eerst een monopolie op te bouwen en daarna de prijzen de lucht in te drijven.
Michel2 @- peter -18 juni 2023 12:51
AWS Route 53 is prima bruikbaar. Je kan naar non AWS servers verwijzen (net nog getest voor de zekerheid). Hou er wel rekening mee dat je bij AWS nog extra kosten hebt bij route53.

$0.50 dollar per maand voor de eerste 25 zones daarna $0.10 per zone (per domein, per zone Dank @Cajus )
$0.40 per million queries

[Reactie gewijzigd door Michel2 op 22 juli 2024 13:46]

Cajus @Michel218 juni 2023 13:00
Klopt, en die prijzen zijn per zone (domein).
Michel2 @Cajus18 juni 2023 13:17
Ty, stond er idd vrij onduidelijk, Heb het aangepast
RSB @- peter -18 juni 2023 13:00
Werkt prima!
Gebruik het ondertussen anderhalf jaar (meerdere domeinen / TLD's) waarvan een gedeelte van de domeinen gebruik maakt van een Hosted Zone (aka nameserver van AWS) en een ander gedeelte naar mijn eigen nameserver.

[Reactie gewijzigd door RSB op 22 juli 2024 13:46]

R.Spaghetti @- peter -18 juni 2023 18:56
AWS besteed (een deel van) domeinregistraties uit aan Gandi.
Gandi is net onderdeel geworden van dezelfde club als Versio en ze zijn druk bezig hun toch al hoge prijzen te verdubbelen lees verdrievoudigen.
Iets met regen en drup...
dbzokphp 18 juni 2023 09:58
Ik vraag me af of inflatie en oplopende personeelskosten echt de reden is. Waarom kunnen andere partijen zoals mijn.host of zelfs Strato nog wel gewoon dezelfde tarieven blijven hanteren?
Verwijderd @dbzokphp18 juni 2023 10:26
Ik begreep dat als je een SIDN reseller bent, je standaard 3.5k per jaar ofzo betalen moet aan het SIDN om daar je logo of naam op hun website te houden.

Dat houdt dus in dat als jij als consument een domein inkoopt, er marge gemaakt moet worden. Om gelijk te trekken moet je ergens 3.5k aan marge pakken op domeinnamen.

Ik weet er het fijne niet van, maar personeelskosten etc ik ga daar niet echt in mee. De support wordt nu nauwelijks beantwoord, bedoel er zit maar 1 iemand heb ik het idee en die heeft veels te veel om handen.

Het boeit ze momenteel echt niet de slechte naam die het bedrijf linksom rechtsom aan het krijgen is. Het gaat heel TWS puur om het geld. Melken van een naam of product.

Er zijn gelukkig meerdere en reeds heb ik zelf al wat deals gesloten om een paar duizend domeinnamen veel goedkoper onder te brengen. Bedoel ik kon leven met de minimale marges van versio, maar sinds vorig jaar en dit jaar zijn bijv. de groothandelsprijzen 1000% verhoogd. Normaal betaalde je 99 per jaar om korting te krijgen op de .nl etc maar dat is veranderd naar 99 euro per maand. ff een stijging van 1100 euro om goedkoper in te mogen blijven kopen.

Kijk je naar de buurman, dan is het daar wel ineens aantrekkelijker.
Peer_76 @Verwijderd18 juni 2023 11:17
Inschrijfkosten:€226,00 ex btw.
Maandelijkse kosten: €75,00 ex btw.
Dat is dus eenmalig €226,00 en dan €900,00 per jaar.
Deze kosten zullen dus terug verdiend moeten worden op de afgenomen diensten door de klant.

https://www.sidn.nl/nl-domeinnaam/registrar-worden
TechSupreme @Peer_7618 juni 2023 16:51
Die lidmaatschapskosten zijn niks. Als je dat uitsmeert over alle klanten die ze hebben dan is het centen werk. De echte kosten zit hem in het registeren van een domein, daar vraagt het SIDN 3,76 excl voor per domein.
Frame164 @dbzokphp18 juni 2023 10:13
Omdat die misschien meer ver op de botten hebben of meer diensten die veel opleveren.
Lizard 18 juni 2023 11:45
Afgelopen week zijn er ook nog aanvallen bij Version geweest op de DNS servers.
Meer dan een uur eruit gelegen. (Onhandig voor als je het zakelijk gebruikt.
Ticket moet nu nog steeds worden beantwoord en er stond niets over op hun status pagina.

Hier dus ook aan het kijken naar een andere provider.
jochem1998 @Lizard18 juni 2023 11:57
Weet niet maar staat keurig op hun status pagina: https://status.versio.nl/ 14 juni
Lizard @jochem199818 juni 2023 12:01
Op de dag zelf stond er niets op hun pagina.
Verwijderd 18 juni 2023 10:28
Gewoon verhuizen naar Vimexx oid, ze beginnen nu gewoon te duur te worden voor wat het is. Support is ook niet bestaand dus er is ook geen meerwaarde tov een budget registrar.

Even snel gezocht, regery.com lijkt nu het goedkoopst voor een nl? Iemand ervaring?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:46]

Pulletjen @Verwijderd18 juni 2023 10:54
Ik ben zomaar bang dat Vimexx klanten straks ook slachtoffer worden van Versio.

Dat je alles straks verhuisd en vervolgens een onheilstijding op de mail ontvangt dat je nieuwe hoster ook een 'samenwerking' aangaat met Versio.

Kan je weer vluchten

[Reactie gewijzigd door Pulletjen op 22 juli 2024 13:46]

Verwijderd @Pulletjen18 juni 2023 11:30
versio kamp lijkt mij niet, die zitten al bij team blue, transip dus.
Maar de prijzen zullen daar ook ongetwijfeld langzaamaan omhoog gaan.
SupaHotFire @Verwijderd18 juni 2023 14:52
Er zijn tal van andere hosters dan Vimexx, die ook niet onder de grote paraplus zoals your.online en team.blue vallen:

https://www.bestehostingproviders.nl/
t.martinali @SupaHotFire18 juni 2023 15:38
Let wel dat je op die site alleen komt te staan als je een slof geld betaalt.

Er is in NL geen enkele onpartijdige vergelijkingssite voor hosting/domeinnamen.
Overal, als je betaalt, kom je pas in de top10 terecht.. eerder niet.
SupaHotFire @t.martinali18 juni 2023 17:17
Op de voorpagina vast, maar onder vergelijken staan heel wat geteste webhosters en hun platform.
_NooT_ 18 juni 2023 10:37
Als reseller krijg je nog wel scherpe tarieven.
De vraag is echter wanneer je daar voor het blok gezet wordt.
Zoals bijv. Bij Vimexx.

Vanwege extreme verhogingen de hostingkosten (en belabberde support) heb ik de afgelopen paar jaar steeds meer domeinen en hosting naar Vimexx verhuisd. Echter hebben zij de verlengkosten van de domeinnamen ook gigantisch verhoogd. En daar krijg je pas korting bij minimaal 100 domeinen per extensie.
Verwijderd @_NooT_18 juni 2023 11:00
Je moet bij Versio betalen voor reseller gebruik. Dat komt neer op 99 euro per maand oftewel 1200 euro per jaar ex btw. En dan nog betaal je best wat marges op die domein extensies bij hun.

Ik snap het niet. Je jaagt alles en iedereen weg zo bij Versio.

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