Hostingprovider Versio verhoogt opnieuw prijzen van enkele domeinextensies

Hostingprovider Versio verhoogt per 1 juli voor de tweede keer dit jaar de prijzen van sommige domeinextensies. Halverwege januari werd er ook een prijsstijging doorgevoerd. De nieuwe tarieven gaan voor bestaande klanten pas in bij een eventuele contractverlenging.

De prijzen van domeinextensies stijgen met enkele euro's per jaar. Op zijn website zegt Versio dat de prijswijziging noodzakelijk is vanwege oplopende personeelskosten ten gevolgen van de hoge inflatie. Ook noemt het hostingbedrijf stijgende kosten voor hardware en inkoop van licenties en domeinnamen als oorzaak. Klanten zijn volgens Versio per e-mail op de hoogte gesteld van de prijswijzigingen.

Domeinnaam Oude prijs (voor 16 januari) Oude prijs (vanaf 16 januari) Nieuwe prijs (vanaf 1 juli) .nl 11 euro per jaar 17 euro per jaar 19 euro per jaar .com 17 euro per jaar 22 euro per jaar 25 euro per jaar .be 13 euro per jaar 22 euro per jaar 25 euro per jaar .net 20 euro per jaar 24 euro per jaar 27 euro per jaar

Prijzen zijn exclusief 21 procent btw.

Bij de prijswijziging in januari werden niet alleen de prijzen van domeinextensies, maar ook die van hostingpakketten, SSL-certificaten en e-mailadressen verhoogd. De prijzen van deze producten veranderen nu niet. Het gaat dit keer enkel om domeinextensies. De prijswijziging per 1 juli betreft enkel de volgende producten: .nl, .be, .eu, .com, .org, .net, .info en .nu.