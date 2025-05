Xolphin verhoogt prijzen ssl-certificaten van 12 naar 20 euro per jaar

Xolphin, een Nederlandse aanbieder van ssl-certificaten, verhoogt zijn prijzen flink. Het goedkoopste abonnement kost voortaan 20 euro per jaar exclusief btw, terwijl dat eerder nog 12 euro per jaar was.

Ook de andere twee abonnementen van Xolphin zijn flink in prijs gestegen. Een certificaat met bedrijfsgegevens was in april nog vanaf 49 euro per jaar beschikbaar, blijkt uit een pagina van het Web Archive. Nu is dit certificaat vanaf 80 euro per jaar beschikbaar. De duurste optie, uitgebreide validatie en direct zichtbare bedrijfsgegevens, is verhoogd van 129 naar 150 euro per jaar.

Waarom de prijzen zo hard gestegen zijn, is niet duidelijk. Xolphin heeft geen officiële aankondiging van de prijsstijgingen op zijn website geplaatst. Tweakers heeft het bedrijf benaderd met vragen.