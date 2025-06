TransIP verhoogt prijzen van domeinnamen, webhosting en meer vanwege inflatie

TransIP verhoogt de prijzen van zijn diensten. Die prijsverhogingen gaan per direct in voor nieuwe bestellingen en gelden vanaf 15 december voor bestaande klanten. Bij bepaalde diensten worden ook verbeteringen doorgevoerd, zoals extra opslag of nieuwe features.

TransIP meldt in een e-mail aan klanten dat het de prijzen verhoogt vanwege de inflatie en omdat 'andere leveranciers dit jaar ook hun prijzen hebben aangepast'. De webhoster noemt de prijsindex van het CBS, die neerkomt op een gemiddelde inflatie van vijf procent in 2023. De hostingpartij deelt details over de verhogingen van de verschillende diensten op zijn website.

De prijsverhogingen gelden onder andere voor domeinen, ssl-certificaten, webhostingpakketten, e-maildiensten, vps-diensten en add-ons daarvan, Public Cloud-abonnementen en een van de Stack-cloudopslagabonnementen. Zo stijgen onder meer de registratiekosten van een .nl-domein van 9,99 naar 11,99 euro per jaar. Dat is een stijging van twintig procent. Ook de prijzen van een .com-domein stijgen met ongeveer twintig procent, naar 20,99 euro.

TransIP verhoogt ook de prijzen van veel webhosting-, vps- en e-maildiensten. In die gevallen krijgen bepaalde pakketten, naast een prijsverhoging, ook extra functies. Zo krijgen veel BladeVPS-pakketten een hogere bandbreedte en sommige daarvan krijgen ook extra opslag, extra geheugen of extra cpu-cores. Verschillende webhostingpakketten krijgen extra opslag, extra geheugen of langere back-upretentie. Ook enkele e-mailpakketten krijgen meer opslag. Datzelfde geldt voor het huidige 250GB-abonnement van cloudopslagdienst Stack. De prijs daarvan wordt verhoogd van 3,50 naar 4,99 euro, maar daarbij wordt ook de opslag verdubbeld naar 500GB.

Vorig jaar november verhoogde TransIP ook al zijn prijzen. Het bedrijf haalde toen de hoge inflatie en opgelopen stroomkosten aan als voornaamste reden. In maart vorig jaar verhoogde het bedrijf de prijzen van zijn vps-diensten en domeinnamen al, eveneens vanwege de prijsstijgingen van hardware en energie.

Enkele tariefsverhogingen van TransIP-diensten. Een volledig overzicht staat op de website van TransIP.