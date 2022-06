Hostingprovider Hostnet slecht bereikbaar door DNS-storing na ddos-aanval

Hostingprovider Hostnet heeft maandagochtend last van een storing binnen de DNS-infrastructuur, waardoor diensten niet of slecht beschikbaar zijn. Websites van klanten zijn hierdoor niet te bereiken. Volgens Hostnet is de oorzaak een ddos-aanval.

Verschillende Tweakers-gebruikers melden dat zij problemen ervaren met het gebruik van diensten van webhoster Hostnet. Hierdoor zijn websites van klanten niet of slecht bereikbaar. Ook de site van Hostnet is een tijd offline geweest. Hostnet zegt dat het gaat om een storing op de DNS-infrastructuur, die volgens de hostingprovider veroorzaakt is door een ddos-aanval. Het bedrijf heeft al actie ondernomen om de schade door de ddos-aanval te beperken.

De problemen werden maandagochtend rond 10 uur opgemerkt. Er zijn problemen met DNS, e-mail, hostnet.nl en met webhosting. Andere diensten van Hostnet, zoals de webmail, klantenservice en VPS, lijken niet getroffen door de storing. Op Allestoringen kwamen de eerste meldingen van de storing binnen rond half 10. Het instellen van een andere nameserver voor het getroffen domein, bijvoorbeeld Cloudflare, lijkt een tussenoplossing tot de storing is verholpen.