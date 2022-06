T-Mobile Thuis heeft voor tweede dag op rij internetstoring, impact is kleiner

T-Mobile Thuis-klanten hebben voor de tweede dag op rij last van een storing met hun vaste internet. De storing van dinsdag is wel kleiner dan die van maandag. Onder meer Tweakers, CoronaCheck en Twitch zijn slecht tot niet bereikbaar door de storing.

Abonnees zeggen onder meer op GoT sinds dinsdagochtend 06.51 uur last te hebben van de storing. Tweakers en Gathering of Tweakers zijn door die storing onbereikbaar, evenals bepaalde overheidsdiensten als de CoronaCheck- en CoronaTest-website. Streams van Twitch zijn daarnaast niet te bekijken, melden klanten op T-Mobiles forum. Overigens zeggen niet alle klanten last te hebben van de storing.

De provider zegt te werken aan de storing. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Sommige gebruikers kunnen via T-Mobile Thuis Tweakers wel te zien krijgen, maar dat komt doordat Tweakers via twee adressen bereikbaar is, legt Tweakers-serverbeheerder Kees Hoekzema uit. Gebruikers die Tweakers wel te zien krijgen, zijn dan waarschijnlijk via Tweakers' fall-back datacenter verbonden.

Op maandag hadden T-Mobile Thuis-klanten ook last van een storing; deze was heviger en zorgde ervoor dat tv niet werkte en meer sites niet bereikbaar waren. Sites en diensten als Slack, NOS en Netflix waren toen niet te gebruiken. Om 10.45 uur was deze storing 'door aanpassingen in het netwerk' opgelost. Bij beide T-Mobile Thuis-storingen zijn klanten met een mobiele T-Mobile-verbinding niet getroffen.

Update, 13:49 uur: Tweakers heeft aanpassingen gedaan waardoor de site weer voor T-Mobile Thuis-klanten werkt. Twitch en de overheidsdiensten blijven onbereikbaar voor de T-Mobile Thuis-klanten.

Update 2, 14:41 uur: T-Mobile Thuis zegt vannacht een wijziging door te voeren waarmee alles sites weer beschikbaar zouden moeten komen. De provider zegt verder dat 'lang niet al onze klanten' last hebben van het probleem.