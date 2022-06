Italië geeft Apple en Amazon 200 miljoen euro boete voor beperken van verkopers

De Italiaanse concurrentie- en marktautoriteit oordeelt dat Amazon en Apple onafhankelijke verkopers hebben benadeeld via Amazon. Slechts een beperkt aantal verkopers mocht Apple- en Beats-producten verkopen via Amazon, wat volgens de Italiaanse waakhond illegaal is.

De twee bedrijven hadden sinds oktober 2018 een overeenkomst waarmee het verkopen van de Apple- en Beats-producten bij Amazon beperkt werd, schrijft de Italiaanse concurrentie- en marktautoriteit. Alleen Amazon zelf 'en bepaalde vooraf gekozen verkopers' mochten de artikelen via Amazon verkopen. Deze derde partijen werden 'op een discriminerende wijze gekozen'.

Met het vooraf selecteren van verkopende bedrijven wilden Amazon en Apple een 'kwantitatieve beperking' opleggen aan het aantal verkopers. Met andere woorden: de twee bedrijven wilden er volgens de waakhond voor zorgen dat er maar een beperkt aantal verkopers was op Amazon. Bij het selecteren van bedrijven keken de twee onder meer naar in hoeverre er naar het buitenland kon worden geleverd. Amazon en Apple wilden het verkopen van Apple-producten via Amazon.it aan het buitenland namelijk zoveel mogelijk beperken.

Het op deze manier beperken van het aantal verkopers is tegen Europese regelgeving en zorgde er daarnaast voor dat kortingen op de producten werden beperkt. De handelsbeperkingen van de twee bedrijven tellen zwaar mee voor de toezichthouder, omdat Amazon veel van de Italiaanse verkoopmarkt in handen heeft. Zeventig procent van alle consumentenelektronica wordt bij Amazon gekocht, waarvan veertig procent via onafhankelijke handelaren via het platform.

De Italiaanse waakhond AGCM noemt het daarom cruciaal dat kopen op dit platform eerlijk gebeurt. Amazon moet daarom een boete van 68,7 miljoen euro betalen; Apple krijgt een boete van 134,5 miljoen euro. Ook moeten de twee bedrijven stoppen met hun beperkingen. De Autorità Garante Della Concorrenza E Del Mercato werkte samen met Duitse en Spaanse toezichthouders die zelf soortgelijke onderzoeken zijn gestart.

Amazon en Apple zijn het niet eens met de boete en gaan in beroep, zeggen ze tegen onder meer Reuters. Apple zegt met de overeenkomst te kunnen waarborgen dat er alleen echte Apple- en Beats-producten worden verkocht. Amazon zegt op zijn beurt dat dankzij de overeenkomst consumenten lagere prijzen kregen en minder lang op hun pakketjes hoefden te wachten.