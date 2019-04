Italië onderzoekt machtsmisbruik Amazon over voorkeursbeleid verkopers

De Italiaanse concurrentie- en marktautoriteit AGCM stelt een onderzoek in naar mogelijk machtsmisbruik van Amazon. Zo zou de webwinkel bepaalde verkooppartijen hoger in de zoekresultaten plaatsen als zij logistieke diensten afnemen bij Amazon.

Het onderzoek is vooral gericht op de logistieke diensten van Amazon. Zo zouden verkopers die met die diensten werken, voordelen van het bedrijf krijgen. Die partijen krijgen bijvoorbeeld mogelijk extra zichtbaarheid in de webwinkel. Daardoor zouden er meer artikelen kunnen worden verkocht. Door deze praktijken zouden verkopers volgens de autoriteit wellicht sneller geneigd zijn om te kiezen voor de logistieke diensten van Amazon, waarmee de magazijnen en verzendingen worden geregeld. Wanneer verkopers gebruik zouden maken van andere logistieke partijen dan Amazon, zouden de verkopers deze voordelen niet krijgen.

Om te kijken of Amazon inderdaad misbruik maakt van zijn macht, voert de AGCM een onderzoek in naar de handelspraktijken van vijf Amazon-ondernemingen. De financiële opsporingsdienst heeft inspecties uitgevoerd bij deze ondernemingen. De autoriteit zegt in april 2020 klaar te zijn met het onderzoek.

In november 2018 begon de Duitse kartelwaakhond ook een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik bij Amazon. Zo zegt het Bundeskartellamt veel klachten te hebben ontvangen over de gang van zaken bij het platform. Onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zouden negatief uitpakken voor verkopers, evenals regels omtrent productrecensies, het niet-transparant verwijderen van verkopersaccounts en het inhouden of uitstellen van betalingen.

Eerder dit jaar kondigde de EU aan regels in te voeren omtrent de transparantie van handelsplatforms. Het gaat onder meer over hoe producten worden gerangschikt in een marktplaats. Marktplaatsen moeten straks aan verkopers laten zien hoe goederen en diensten worden gerangschikt, zodat verkopers weten hoe ze hun zichtbaarheid kunnen verbeteren. Deze regels worden waarschijnlijk volgend jaar van kracht.