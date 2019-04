Tele2: 50.000 zakelijke isdn1/2-klanten riskeren hun verbinding te verliezen

Volgens een schatting van Tele2 zijn zo'n 50.000 bedrijven in Nederland nog afhankelijk van isdn1/2 voor hun telecommunicatie, terwijl dat systeem vanaf 1 september niet meer werkt. Een overstap naar een modernere aansluiting kan in de extreemste gevallen zestien weken duren.

De bedrijven kunnen isdn-lijnen gebruiken voor meer dan alleen internet en bellen. Ook faxen, pinapparaten, inbraak- en brandalarmsystemen en de noodhulplijnen in liften kunnen werken via deze lijnen. Als veel van deze onderdelen aangepast moeten worden en er veel nieuwe lijnen aangelegd moeten worden bij een bedrijf, kan de duur van de overstapwerkzaamheden oplopen tot zestien weken, aldus Tele2.

De schatting van Tele2 is gebaseerd op cijfers van de ACM. Volgens de Telecommonitor Q1-Q2 2018, de meest recente cijfers die de ACM heeft, waren er halverwege 2018 nog 173.000 isdn1/2-aansluitingen in Nederland. Het overgrote deel daarvan zijn zakelijke aansluitingen.

Tele2 neemt contact op met zijn klanten die nog op isdn1/2 zitten. Zij die binnen vier weken het overstapproces in gang zetten, vermijden dat ze per 1 september tussen wal en schip vallen. KPN kondigde het einde van de levensloop van isdn1/2 al aan in 2017. De isdn/15/20/30-diensten ondersteunt het bedrijf nog ten minste tot 1 januari 2021.