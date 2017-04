Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 17:09, 50 reacties • Feedback

Submitter: FordDriver

KPN geeft aan te stoppen met zijn traditionele analoge pstn- en met de isdn1/2-diensten. Vanaf 1 september 2019 zullen de meervoudige diensten niet meer beschikbaar zijn voor klanten van KPN en KPN Wholesale.

Volgens KPN moeten klanten de komende jaren overstappen naar op breedband gebaseerde alternatieven. Het aantal gebruikers van de traditionele telefoniediensten nam volgens het bedrijf hoe dan ook al af, terwijl voip-diensten juist in populariteit toenamen.

De komende beëindiging van de dienstverlening betreft alleen meervoudige pstn en enkelvoudige en meervoudige isdn1/2. De isdn/15/20/30-diensten blijft het bedrijf nog tot ten minste 1 januari 2021 ondersteunen. Het getal geeft het aantal digitale communicatielijnen aan.

Isdn, of integrated services digital network, is een oude techniek voor digitale techniek die nog steeds door met name een deel van de bedrijven gebruikt wordt. In het derde kwartaal van 2016 waren er nog 287.000 aansluitingen voor isdn1/2 volgens de ACM.