G4S: duizenden alarminstallaties vanaf 1 april onbruikbaar door afsluiten ISDN

Beveiligingsbedrijf G4S waarschuwt dat 'duizenden' verouderde alarminstallaties vanaf 1 april geen alarm meer zullen slaan, omdat KPN op dat moment het ISDN-netwerk definitief uitzet. Daardoor kunnen ze vanaf dat moment geen verbinding meer maken met de meldkamer.

Dat zegt het bedrijf in De Telegraaf. Volgens G4S gaat het om bedrijven die gebruikmaken van oude alarminstallaties. G4S telt zo'n 2700 klanten met een dergelijk verouderd systeem dat gebruikmaakt van ISDN, maar zegt dat bij concurrenten 'ruim tienduizend' klanten er nog gebruik van maken. KPN gaat het ISDN-netwerk op 1 april afsluiten, waarna oude alarminstallaties een foutmelding zullen geven doordat ze geen verbinding meer kunnen maken met de meldkamer.

KPN kondigde in 2017 aan te stoppen met ISDN en het zou in september 2019 beginnen met afscheid nemen van het netwerk. Het zou echter pas vanaf 1 oktober 2021 helemaal worden uitgezet. De staart daarvan zit in ISDN voor alarminstallaties; daarvoor gaat de dienst per 1 april uit. Veel grotere bedrijven zijn al over op nieuwere systemen. Volgens G4S is het vooral 'de slagerij op de hoek van de straat' of een 'kantoor op een industrieterrein' dat nog gebruikmaakt van het ISDN-netwerk. Ook sommige consumenten gebruiken nog een ISDN-alarminstallatie.

KPN zegt tegen De Telegraaf dat het klanten al meer dan eens op de hoogte heeft gebracht van het afsluiten van ISDN en dat het in het kader van een test het netwerk onlangs al even heeft uitgezet. Daar kwamen 'nog wel wat reacties op', zegt het bedrijf, maar KPN heeft niet het idee dat er eind maart nog veel bedrijven op het ISDN-netwerk zullen zitten.