Pionier van eerste Nederlandse isp opgenomen in Internet Hall of Fame

De Internet Society heeft de Nederlander Jaap Akkerhuis opgenomen in de Internet Hall of Fame. Akkerhuis speelde een voorname rol bij het leggen van de eerste dataverbindingen in Nederland en bij NLnet, de eerste internetaanbieder.

Jaap Akkerhuis is de vijfde Nederlander die toetreedt tot de Internet Hall of Fame, de lijst van prominenten die volgens de Internet Society een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van internet. Kees Neggers, voormalig directeur van Surfnet, Unix- en EUNet-pionier Teus Hagen, RIPE-oprichter Daniel Karrenberg en Erik Huizer, technisch topman van Surfnet, gingen Akkerhuis voor.

Net als Teus Hagen speelde Jaap Akkerhuis een belangrijke rol bij het aansluiten van Nederland en Europa op internet. In de jaren tachtig was hij als CWI-medewerker betrokken bij de eerste Unix-to-Unix-Copy-dataverbindingen, die tot de oprichting van het Europese netwerkinitiatief EUnet en de Nederlandse stichting NLnet leiden. Samen met Ted Lindgreen begon Akkerhuis met het gebruik van tcp/ip op glasvezel voor de EUnet-infrastructuur. Dit was een van de eerste tcp/ip-glasvezelnetwerken in zijn soort.

Begin jaren negentig ging Akkerhuis aan de slag als systeemtechnicus van NLnet, dat gezien kan worden als de eerste Nederlandse internetaanbieder en waar de Stichting Domeinregistratie en de AMS-IX uit ontstaan zijn. NLnet ontwikkelde de eerste internetbackbone in Nederland en was verantwoordelijk voor de eerste landelijke inbel- en isdn-infrastructuur. Eind jaren negentig, begin 2000 bekleedde Akkerhuis technische posities bij Surfnet en de SIDN. Sinds 2005 werkt hij bij NLnet Labs, een stichting die onder andere werk verzet voor de ontwikkeling van dsnsec en BGP Security.

De Nederlander werkte in de jaren tachtig en negentig kortstondig bij het Information Technology Centre van de Carnegie Mellon University, Mt. Xinu in Berkeley en Bell Laboratories. Vanwege zijn door de jaren heen verzamelde contacten en deskundigheid speelde hij adviserende rollen bij EUUG, Usenix, IETF, Internet Society, RIPE, Icann en Centr. Daarnaast nam hij zitting in de Security and Stability Advisory Committee van de Icann en is hij betrokken bij FreeBSD.