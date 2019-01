Duitse rechtbank oordeelt dat Amazon Dash-knoppen de wet overtreden

De Dash-knoppen, waarmee met een druk op de knop een bepaald product kan worden aangeschaft, voldoen niet aan de Duitse wet. Dat heeft een rechtbank bepaald. Klanten zouden niet voldoende worden ge´nformeerd over de prijs die zij moeten betalen.

De zaak is aangespannen door een Duitse consumentenorganisatie, zo meldt persbureau Reuters. Die was van mening dat consumenten bij het aanschaffen van producten via de Dash-knoppen niet voldoende worden ge´nformeerd, omdat de prijs van het desbetreffende product niet is te zien. De Duitse rechtbank ging mee in die redenatie, waardoor de Dash-knoppen van Amazon dus niet voldoen aan de wet.

In een reactie tegenover Reuters liet een woordvoerder van Amazon weten het niet eens te zijn met de uitspraak. Die zou namelijk innovatie belemmeren, en daarnaast wijst de woordvoerder erop dat consumenten zelf kunnen beslissen of zij van Dash-knoppen gebruik willen maken of niet.

Verder is onduidelijk wat Amazon met de uitspraak gaat doen. Het is mogelijk dat het de Dash-knoppen niet meer aanbiedt in Duitsland, of juist gaat aanpassen om de prijs van het desbetreffende product te tonen.