Amazon hoeft Duitse consument voorafgaand aan koop geen helpdesknummer te geven

Amazon hoeft de Duitse consument niet in alle gevallen voorafgaand aan het sluiten van een koopovereenkomst een telefoonnummer te geven om met het platform te kunnen communiceren. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald.

De Duitse federale unie van consumentenorganisaties had de Duitse afdeling van Amazon voor de rechter gesleept. Volgens de unie voldoet Amazon niet aan een specifieke Duitse bepaling over het verschaffen van efficiënte middelen om contact op te nemen met de handelaar, aangezien Amazon de consument niet op duidelijke en begrijpelijke wijze zijn telefoon- en faxnummer verstrekt. De hoogste Duitse rechter verwees de zaak door naar het Europese Hof van Justitie om vast te stellen hoe deze vraag moet worden beoordeeld in het licht van de EU-richtlijn.

De hoogste rechterlijke instantie van de EU stelt dat Duitse wetgeving waarin de eis wordt gesteld dat de handelaar bij een koop op afstand zijn telefoonnummer geeft, niet strookt met de in 2011 aangenomen EU-richtlijn over consumentenrechten. Die richtlijn vormt de basis voor het in de EU-lidstaten geldende herroepingsrecht bij telefonische en internetaankopen.

Volgens het Hof verzet deze richtlijn zich tegen de nationale Duitse regeling, omdat hij de handelaar niet verplicht om een telefoon- of faxaansluiting of een nieuw e-mailadres te activeren of overhandigen, zodat consumenten steeds in staat zijn om contact op te nemen. De richtlijn verplicht wel om een communicatiemiddel ter beschikking te stellen, maar dat mag ook een ander middel dan een telefoonnummer zijn, zoals een online contactformulier, chatbox of terugbelsysteem.

De rechters stellen dat het van groot belang is dat consumenten hun rechten kunnen uitoefenen, vooral het herroepingsrecht, en dat het in dat kader belangrijk is dat snel contact kan worden opgenomen met de handelaar. Het Hof vindt echter ook dat hierbij een balans moet worden gevonden tussen de bescherming van de consument, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven en de vrijheid van ondernemerschap. De plicht om een telefoonnummer te verstrekken acht het Hof onevenredig.

Uiteindelijk is het aan de nationale rechters van de lidstaat om vast te stellen of consumenten via de ter beschikking gestelde communicatiemiddelen daadwerkelijk in staat zijn om contact op te nemen met de handelaar en zodoende efficiënt met hem kunnen communiceren.