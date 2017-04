Door Joris Jansen, zaterdag 8 april 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

"Online winkelen binnen de nationale grenzen is een hemeltergende kwelling." Dat was volgens de Volkskrant de strekking van een bericht uit NRC Handelsblad uit 1998, waarin bepaald geen rooskleurig beeld werd geschetst over het doen van aankopen via internet. Volgens het bericht in de Volkskrant riep in 1998 het gros van de commerciële, Nederlandse websites meer associaties op met de derde wereld dan met een van de krachtigste economieën op deze planeet.

Volgens een ander bericht van NRC Handelsblad uit 1998 kwam de Nederlandse e-commerce maar moeizaam van de grond. Dit zou onder meer komen doordat veel webwinkels alleen creditcardbetalingen accepteerden. Volgens de Consumentenbond voldeden veel internetwinkels in 1999 niet aan de eisen die gesteld worden aan conventionele winkels. Basale zaken, zoals het beschermen van de privacy van de bezoekers, hadden geen prioriteit. Uit een internationaal onderzoek bleek dat 87 procent van de webwinkels geen privacywaarborgen hanteerde. Zo’n acht procent van de bestelde producten zou niet aankomen. Een niet-goed-geld-teruggarantie en was er nog niet en er was nogal eens onduidelijkheid over het werkelijk te betalen bedrag om een product in huis te krijgen.

Inmiddels zijn we een kleine twintig jaar verder en is e-commerce van de grond gekomen. In 2016 hebben Nederlandse consumenten voor ruim 20 miljard euro aankopen gedaan bij webwinkels, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2015. In het eerste kwartaal van 2016 bedroeg het aandeel aankopen via internet op de totale consumptieve bestedingen aan detailhandelsgoederen in Nederland zo’n 10 procent. Het aantal Nederlandse webwinkels verzesvoudigde in de afgelopen tien jaar. In België vertegenwoordigden online aankopen een groter percentage van de totale bestedingen; volgens de website BeCommerce lag dat in het eerste kwartaal van 2016 op 16 procent. Consumenten in België gaven in 2016 in totaal ruim 9 miljard euro uit aan internetaankopen, een stijging met 10 procent ten opzichte van 2015.

Dat de sector al jarenlang sterk in de lift zit en de laatste jaren steeds sneller groeit, hangt onder meer samen met het enorme gemak van het doen van internetaankopen. Tegenwoordig is de creditcard allang niet meer het enige betaalmiddel, worden informatie over het product en bijbehorende prijsinformatie doorgaans duidelijk vermeld, kunnen bestellingen getraceerd worden en zijn er zelfs speciale bezorgdiensten die pakketjes ook op zondag en een gedane bestellingen zelfs al op dezelfde dag in de avonduren kunnen bezorgen. Door de vele webwinkels is de concurrentie groot, wat een gunstig effect heeft op de prijzen. En dan is het door alle vergelijkingssites en prijsvergelijkingsdiensten zoals de Pricewatch eenvoudig om van een product de online aanbieder met de laagste prijs te vinden.

De Wet koop op afstand heeft ongetwijfeld een bijdrage geleverd aan deze situatie, waarin we het niet meer dan normaal vinden om van alles en nog wat zo snel mogelijk online aan te schaffen voor de laagst beschikbare prijs. De wet heeft er onder meer voor gezorgd dat consumenten die in 1998 nog een niet-goed-geld-teruggarantie moesten ontberen, het aangekochte product sinds 2001 kunnen terugsturen en het aankoopbedrag vergoed krijgen. Toch bestaat er zestien jaar na de introductie van de wet bij onder meer webwinkels nog steeds onduidelijkheid over de juiste toepassing, vooral van het in de wet genoemde herroepingsrecht en de bijbehorende informatieplicht, zo blijkt uit een inventarisatie van Tweakers. Die onduidelijkheid kan, zoals verderop blijkt, zomaar 50.000 euro kosten.