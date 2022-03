Valve: alleen speeltijd in Microsoft Flight Simulator telt voor terugvragen geld

Valve maakt duidelijk dat spelers van het onlangs uitgekomen Microsoft Flight Simulator niet bang hoeven te zijn dat de tijd die nodig is om de game te downloaden al meetelt voor de mogelijkheid om het aankoopbedrag terug te vragen. Daar waren eerder zorgen over.

In een statement aan PC Gamer laat de onderdirecteur van Valves marketingafdeling weten dat 'de tijd die nodig is om de additionele content te downloaden niet zal meetellen voor Steams terugbetalingsbeleid'. Dat betekent dat de Steam-regeling voor het terugvragen van het aankoopbedrag van een game, mits er niet meer dan twee uur is gespeeld, niet wegvalt in het geval van Microsoft Flight Simulator. Valve zegt dus dat daadwerkelijke speeltijd wordt aangehouden, al geeft het bedrijf geen nadere toelichting op hoe het hier invulling aan zal geven. De onderdirecteur zei verder alleen nog dat Valve met Microsoft samenwerkt om te kijken of het mogelijk is de downloadervaring te verbeteren.

Over deze kwestie bestonden de nodige zorgen en onduidelijkheden, omdat de benodigde Microsoft Flight Simulator-download in totaal 150GB vergt en het grootste deel van die download, zo'n 90GB, geschiedt in de eigen gamelauncher van het spel. Zodra deze van Steam losstaande launcher met downloaden begint, start ook Steams systeem voor het bijhouden van hoe lang een speler het aangekochte spel speelt. Deze teller begint al te lopen zodra deze aparte launcher voor de eerste keer wordt opgestart, waarbij eerst dus nog het grootste deel van het spel moet worden gedownload. Bij nogal wat spelers die niet over een snelle internetverbinding beschikken, was die duur van twee uur al voorbij voordat de game in zijn geheel binnen was. Spelers zagen dat Steam de downloadtijd in de Microsoft Flight Simulator- launcher al als speeltijd logde. Zodoende kwamen er nogal wat klachten en oproepen aan het adres van Valve om het beleid rondom die twee-uurstermijn te verlengen of ruimhartiger toe te passen, zodat ze in ieder geval de mogelijkheid zouden behouden om eventueel het aankoopbedrag te kunnen terugvragen.

In principe geldt er in de EU een herroepingsrecht waar consumenten zich op kunnen beroepen. Het gaat om een termijn van veertien dagen waarin consumenten een vanop afstand aangekocht product gedurende twee weken kunnen uitproberen en dan het recht hebben de aankoop te ontbinden, het product terug te sturen en het aankoopbedrag terug te vragen. Voor digitaal aangekochte software geldt een uitzondering, zoals in de Nederlandse wet is te vinden. Een consument heeft geen recht van ontbinding bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, mits er sprake is van een nadrukkelijke toestemming van de consument en hij voorafgaand heeft verklaard afstand te doen van het recht op ontbinding van de overeenkomst.

Valve maakt op Steam gebruik van deze uitzonderingsregeling. Gebruikers die digitale content op Steam aanschaffen, moeten tijdens het afrekenen aangeven akkoord te zijn met het feit dat het recht op herroeping binnen veertien dagen na de aankoop zal verlopen, of na het beginnen van het downloaden van de content. Valve respecteert dus weliswaar de termijn van veertien dagen, maar conform het beleid rondom terugbetalingen wordt dit recht ingeperkt op het moment dat de gebruiker begint met het downloaden van de aangeschafte content. Dan geldt namelijk de regel van twee uur speeltijd. Als een game minder dan twee uur is gespeeld binnen de eerste veertien dagen na aankoop, blijft de mogelijkheid van een 'retourzending' intact. Bij meer speeltijd dan twee uur vervalt deze mogelijkheid, ook als binnen de termijn van veertien dagen wordt gebleven. Als er niet wordt begonnen met het downloaden van een aangekocht spel, blijft de termijn van veertien dagen gelden.

Tweakers schreef onlangs een review van Microsoft Flight Simulator en maakte ook een videoreview van de game. Op de website Metacritic heeft het spel nu een gemiddeld cijfer van 9,3 op basis van een gemiddelde van 44 officiële gamerecensenten.