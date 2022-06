Forza Horizon 4 verschijnt op 9 maart op Steam

Microsoft brengt Forza Horizon naar Steam. De game die eerder alleen in de Microsoft Store te koop was voor de pc, verschijnt op 9 maart op het platform van Valve. Er is ondersteuning voor crossplay met de game op Xbox-consoles.

Zowel Forza Horizon 4 als de twee betaalde uitbreidingen Fortune Island en LEGO Speed Champions zijn vanaf 9 maart te koop op Steam. Er is volledige crossplayondersteuning met versies op andere platforms, meldt Microsoft. De Steam-versie bevat ook eerder uitgebrachte gratis uitbreidingen, zoals de recente Super7-toevoeging die spelers stuntbanen laat maken.

Forza Horizon 4 is de eerste Forza-game die op Steam verschijnt. Het spel kwam in 2018 uit voor de Xbox One en voor Windows 10-pc's via de Microsoft Store. In de afgelopen jaren heeft Microsoft meerdere games van de Xbox Game Studios uitgebracht op Steam, waaronder Flight Simulator, Sea of Thieves, Ages of Empires, Grounded en Halo: The Master Chief Collection.