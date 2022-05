Sea of Thieves heeft 15 miljoen spelers en Steam-versie is miljoen keer verkocht

Sinds de release in maart 2018 hebben 15 miljoen spelers Sea of Thieves gespeeld. Begin dit jaar waren dat er nog 10 miljoen. In juni waren er 3,3 miljoen spelers actief. De game is sinds die maand een miljoen keer op Steam verkocht.

In de eerste helft van dit jaar hebben meer mensen Sea of Thieves gespeeld dan in heel 2019, zegt Microsoft. Juni dit jaar was de grootste maand voor de game tot nu toe; er waren toen 3,3 miljoen spelers actief. Volgens Microsoft is dat deels te danken aan de release op Steam. Het spel is daar sinds begin juni te koop voor veertig euro.

Sea of Thieves kwam in 2018 uit in de Microsoft Store en voor de Xbox One. Bij het verschijnen van de game was er veel kritiek op het gebrek aan inhoud. De game heeft naderhand veel uitbreidingen gekregen en werd toegevoegd aan het Game Pass-abonnement, waardoor er veel spelers bij kwamen. De pc- en consoleversies hebben crossplayfunctionaliteit.

Gebruikers die het spel sinds kort spelen, lijken positief te zijn over de game. Dat blijkt uit de gebruikersreviews op Steam, waar het spel gemiddeld als 'zeer positief' wordt beoordeeld. Met 4.4 uit 10 is de gebruikersscore op Metacritic veel lager. Daar staan veelal reviews van spelers die in 2018 met het spel zijn begonnen.

Update: In juni waren er 3,3 miljoen spelers actief in plaats van zoveel nieuwe spelers. Het artikel is hierop aangepast.