Berichtenbox-app van overheid werkt na update alleen in combinatie met DigiD-app

De Berichtenbox-app van MijnOverheid is voorzien van een nieuwe vormgeving en nieuwe functies. Voortaan moet de app geopend worden met de DigiD-app. In de toekomst wordt de koppeling met de DigiD-app voor meer overheidapps verplicht.

Tot nu toe was het mogelijk om alleen met een pincode in te loggen bij de Berichtenbox-app, met de vernieuwde versie is dat niet meer het geval. De nieuwe app staat in de downloadwinkels van Apple en Google en wordt in fases naar gebruikers gepusht.

Met de aanpassingen wordt de vormgeving van de Berichtenbox-app gelijk getrokken met die van de website, die in oktober 2019 is vernieuwd. De menustructuur van de app is aangepast en gebruikers kunnen nieuw aangesloten organisaties selecteren waarvan ze berichten willen ontvangen.

De koppeling met DigiD maakt het gebruik van de app volgens beheerder Logius veiliger. Als gebruikers de Berichtenbox-app openen, wordt de DigiD-app automatisch gestart. Als gebruikers ingelogd zijn in de DigiD-app, krijgen ze een pincode die toegang geeft tot de Berichtenbox-app. De huidige pincode voor het inloggen zonder DigiD vervalt.

Volgens Logius zullen er in de toekomst meer apps van de Rijksoverheid dezelfde app2app-techniek gebruiken. De Berichtenbox-app is de eerste waarbij het gebruik van de DigiD-app verplicht is. De Berichtenbox werd in 2018 als app geïntroduceerd, als alternatief voor papieren post van de Nederlandse overheid en aangesloten instanties.