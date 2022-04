Mogelijkheid om met sms-controle in te loggen op DigiD verdwijnt op termijn

De Nederlandse overheid wil de mogelijkheid om in te loggen op DigiD met sms-controle uitfaseren. 'Op termijn' zal die mogelijkheid verdwijnen, maar wanneer is nog niet bekend. Dat wordt gedaan om de dienst veiliger te maken.

Demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops schrijft in een Kamerbrief over het stoppen met sms-authenticatie voor DigiD. "Het is mijn streven om het gebruik van DigiD tweefactor met sms-authenticatie zoveel mogelijk te gaan uitfaseren. Op termijn zal het minimaal vereiste niveau de DigiD tweefactor met app zijn, of een vergelijkbare private oplossing."

Volgens Knops moet dat wel verantwoord gebeuren en niet leiden tot uitsluiting van een groep mensen. Daarbij verwijst hij naar de groep van 2,5 miljoen laaggeletterden, die mogelijk niet over voldoende digitale vaardigheden beschikken 'om dit gemakkelijk te regelen'. Daardoor is nog niet duidelijk wanneer sms-controle als authenticatie wordt uitgefaseerd. Eerst wil Knops in kaart brengen 'wie er niet mee kunnen' en oplossingen bedenken, zoals een machtigingsvoorziening.

Voor Nederlanders die 'niet digitaal participeren' of uit principiële overwegingen geen gebruik willen maken van digitale middelen, blijft volgens Knops de 'analoge wijze' om contact te hebben met de overheid openstaan.