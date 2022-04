DigiD is niet te downloaden op toestellen met Android 11

De DigiD-app werkt nog wel op Android 11, maar is niet meer te downloaden in de Play Store voor gebruikers met dat besturingssysteem. Ook lukt het bijwerken van de app niet. Het zou gaan om een probleem met het ondertekenen van een certificaat.

De overheid waarschuwt op de site van DigiD alleen dat de app niet te downloaden is op Android 11. Logius, de overheidsinstantie die DigiD beheert, zegt dat het aan een oplossing werkt. Een woordvoerder verwacht dat die niet lang op zich laat wachten, maar kan nog geen prognose geven van wanneer de app weer te downloaden is.

De app is niet langer te downloaden in de Play Store. Gebruikers die de app al hebben gedownload, kunnen die nog wel gebruiken. Wel krijgen ze een pop-up te zien waarin staat dat er een update voor de app beschikbaar is, maar in de Play Store kunnen ze de app niet bijwerken. Volgens een woordvoerder van Logius gaat het om een probleem met een certificaat dat niet of verkeerd ondertekend is. Daarom kan de app wel nog gewoon gebruikt worden.