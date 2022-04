Streamingdienst discovery+ is vanaf januari beschikbaar voor 4 euro per maand

Discovery begint op 4 januari met zijn streamingdienst discovery+. De dienst is vanaf dan ook in Nederland beschikbaar en kost 4 euro per maand, of 40 euro per jaar. De bestaande Dplay-dienst verdwijnt, abonnementen worden omgezet naar discovery+.

De streamingdienst bevat programma's van Discovery zoals Gold Rush en Salvage Hunters, maar ook programma's en series van andere netwerken en zenders. Onder andere TLC, Motortrend, Eurosport, Animal Planet en Food Network maken deel uit van discovery+.

Discovery was in Nederland al actief met Dplay, met programma's van dezelfde zenders. Die dienst verdwijnt en wordt vervangen door discovery+, dat wereldwijd actief zal zijn. Bestaande Dplay-abonnementen worden omgezet naar discovery+.

In de Verenigde Staten bevat het aanbod van discovery+ ook natuurdocumentaires van BBC, maar in de Nederlandse aankondiging wordt daar niet over gesproken. De BBC-video's waren al wel onderdeel van Dplay.