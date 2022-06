Discovery+ komt in delen van Europa beschikbaar op LG-smart-tv's vanaf 2018

Discovery+ komt voor Europese gebruikers als app beschikbaar op LG-smart-tv's uit 2018 en nieuwere modellen. Het gaat om televisies die het besturingssysteem webOS 4.0 draaien. De beschikbaarheid is nog beperkt tot een aantal niet nader genoemde Europese landen.

FlatpanelsHD zegt aan de hand van LG en gebruikers te kunnen bevestigen dat de app uitkomt in meerdere Europese landen, maar de website kan nog geen definitieve lijst van de landen publiceren. De app voor discovery+ komt alleen uit voor LG-smart-tv's uit 2018 die op webOS-versie 4.0 of hoger draaien. LG-tv's met bijvoorbeeld webOS 3.0, zoals de C7-oled-tv's uit 2017, vissen achter het net.

In de Verenigde Staten en Canada is de discovery+-app al sinds eind 2021 en begin 2022 beschikbaar voor LG-tv's. Op andere platforms dan webOS, zoals Android TV, was de app al wel eerder beschikbaar in Europa.

Recent werd bekend dat discovery+ op termijn zal worden samengevoegd met de app van HBO Max, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Deze samenvoeging hangt samen met de voorgenomen fusie van WarnerMedia en Discovery. Die fusie werd in het voorjaar van 2021 aangekondigd, maar er werd toen nog niets gezegd over het samenvoegen van beide diensten. WarnerMedia heeft met de fusie als doel om discovery+ in handen te krijgen. HBO Max valt onder WarnerMedia.