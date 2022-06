HBO Max en discovery+ worden samengevoegd in één app

Het toekomstige mediaconglomeraat Warner Bros. Discovery gaat HBO Max en discovery+ aanbieden in één app. Tot de samenvoeging van de streamingdiensten is het bedrijf van plan de producten te bundelen. Daar is nog geen releasedatum voor bekendgemaakt.

De streamingdiensten worden in eerste instantie gebundeld omdat het uit een fusie ontstane bedrijf nog niet heeft bepaald hoe de individuele platformen samengevoegd gaan worden, zo meldt Variety. Over de prijs van de samengevoegde apps en het toekomstige design is nog niets bekendgemaakt. Vooralsnog kosten HBO Max en discovery+ respectievelijk 6 en 4 euro per maand in Nederland.

Volgens de toekomstige cfo van het bedrijf, Gunnar Wiedenfels, zou de samenvoeging van de diensten een groot publiek aanspreken: "HBO Max heeft een premiumpositie hellend richting een mannelijk publiek. Tegelijkertijd heeft Discovery een grotere doelgroep die meer uit vrouwen bestaat. Daarnaast heb je straks de dagelijkse engagement van Discovery-kijkers en de meer door releases gedreven HBO Max-contentconsument."

De fusie tussen AT&T-afsplitsing WarnerMedia en Discovery Inc. werd halverwege 2021 aangekondigd met als hoofdreden de gezamenlijke focus op streamingservices. Het is daarentegen voor het eerst dat de bedrijven duidelijkheid geven over de concrete koers na de fusie. Naar verwachting is de fusie ergens in april afgerond en gaat de bundeling van services van start onder de nieuwe eigenaar Warner Bros. Discovery.