HBO Max gaat binnenkort oudere titels in oorspronkelijke framerate afspelen

HBO Max gaat films en series die in 23,976fps zijn opgenomen, in hun oorspronkelijke framerate afspelen. Dat heeft een woordvoerder gezegd nadat bekend raakte dat de streamingdienst deze titels in 25 frames per seconde afspeelt. Wanneer de wijziging van kracht gaat, is niet bekend.

In een antwoord op Twitter aan 3FM-dj Mark van der Molen vertelt een woordvoerder van het bedrijf dat de streamingdienst plannen heeft om titels 'te remasteren' zodat ze in hun oorspronkelijke uitzendformaat uitgezonden zullen worden. Wanneer deze wijziging van kracht gaat, werd echter niet meegedeeld.

Kort na de Nederlandse introductie van HBO Max raakte via de 3FM-dj bekend dat oudere titels op het platform, die in 23,976fps opgenomen zijn, op het platform vier procent sneller afgespeeld worden. Op die manier evenaarde HBO Max de Europese uitzendstandaard voor televisie die op 25 frames per seconde ligt.

HBO Max is sinds dinsdag 8 maart beschikbaar in Nederland en dat voor 6 of 8 euro per maand. Er zijn voorlopig twee abonnementen, basic en standaard, die respectievelijk in 720p en 'de beste kwaliteit' streamen. Dat is over het algemeen 1080p, maar 4K UHD bij sommige films en series. Eerder schreef FlatpanelsHD al dat nieuwe series en films op HBO Max bij de komst naar Europa gestreamd worden in het originele 23,976fps-formaat, maar dat oudere series, waaronder Game of Thrones, geconverteerd zijn naar 25fps omdat HBO Nordic, de aanbieder van HBO in Europa, niet over alle 4K-masters beschikt van series, zoals de Amerikaanse HBO dat wel heeft. Daarover schreef Bullfrag.com in januari.

Veel HBO Max-films worden daarnaast niet getoond in het cinemascopeformaat waarin zij geschoten zijn, maar in het Open Matte-formaat, zodat ze in 16:9 getoond kunnen worden zonder zwarte balken. HBO Max bevat series en films van onder andere Warner Bros., HBO, Max Originals, DC en Cartoon Network.

HBO Max prijzen

Update, 19u00: in de titel stond 'uitzendformaat'. Omdat dit tot verwarring kan leiden, is er gekozen voor de Engelstalige term 'framerate'.