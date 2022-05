Derde van Nederlanders kijkt naar streamingdienst met gedeeld account

Nederlanders delen vaker dan voorheen inloggegevens van streamingdiensten, blijkt uit onderzoek van Pricewise. Van de kijkers naar diensten als Netflix, Disney+ en Videoland zegt 34 procent dat te doen op het account van een ander. 28 procent zegt inloggegevens te delen.

Volgens Pricewise is het aantal mensen dat meekijkt op het account van iemand anders, gestegen in de afgelopen jaren. Bij een vergelijkbaar onderzoek in 2020 gaf 28 procent van de Nederlanders aan mee te kijken via het account van een ander. Nu is dat opgelopen tot 34 procent.

De vergelijkingssite schrijft dat vooral jongere generaties de inloggegevens van accounts veelvuldig uitwisselen. Pricewise voerde een representatief onderzoek uit onder 1000 Nederlanders in samenwerking met het onafhankelijke bureau Panel Inzicht.

Inmiddels kijkt 77 procent van de Nederlanders naar streamingdiensten, blijkt uit het onderzoek. De 23 procent die dat niet doet, bestaat vooral uit oudere generaties. Volgens Pricewise is dat ook te zien aan welke abonnementen mensen afsluiten bij providers. Jongere generaties sluiten in 13 procent van de gevallen een internetpakket af zonder tv. Bij de oudere generaties is dat maar 5 procent.