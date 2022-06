Netflix neemt Fins gamebedrijf Next Games over

Netflix kondigt aan het Finse gamebedrijf Next Games over te nemen. De gamestudio uit Helsinki maakt mobiele games en gaat dit ook voor Netflix doen. Netflix heeft sinds vorig jaar een eigen gamedienst. Next Games zal hiervoor games gaan ontwikkelen.

Netflix kondigde de overname dinsdag aan. De streamingdienst heeft volgens Next Games 2,10 dollar geboden per aandeel, waarmee er in totaal 65 miljoen dollar gemoeid is met de overname. De aandeelhouders moeten de deal nog goedkeuren.

De overname komt niet uit het niets. Next Games ontwikkelde namelijk al Stranger Things Puzzle Tales. Die game is gebaseerd op de Stranger Things Netflix-serie. Netflix heeft zelf voor zijn gamedienst ook al een game gebaseerd op Stranger Things uitgebracht. Next Games ontwikkelde ook twee mobiele games gebaseerd op de HBO-serie The Walking Dead.

Netflix-topman Michael Verdu hoopt met de overname het gameportfolio van Netflix Games sneller te kunnen uitbreiden: "Hoewel we pas net zijn begonnen met het maken van games, zijn we ervan overtuigd dat we samen met Next Games een gamesportfolio van wereldklasse kunnen opbouwen."

Netflix Games werd vorig jaar november geïntroduceerd en is inmiddels beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten. Op dit moment zijn er een tiental games speelbaar via de gamessectie van de streamingdienst. In tegenstelling tot de series en films, stream je de games niet. Je moet deze installeren op je smartphone of tablet.