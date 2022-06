Netflix maakt mobiele games van La casa de papel en The Queen's Gambit

Netflix kondigt nieuwe games aan voor abonnees van de streamingdienst. Er komen onder andere games op basis van de series La casa de papel en The Queen's Gambit. Ook diverse bestaande games komen naar Netflix, waaronder Spiritfarer en Raji: An Ancient Epic.

La casa de papel is een singleplayergame met een gelijknamige titel als de serie. Netflix omschrijft het als een actie-avonturengame waarin spelers kluizen moeten kraken, sloten moeten openbreken of moeten helpen bij het beroven van een casino in Monaco.

The Queen's Gambit Chess is een schaakspel met locaties uit de serie. De game biedt schaaklessen, puzzels en wedstrijden 'tegen bekende gezichten uit de serie'. Ook het is mogelijk om online te spelen tegen anderen.

De games zijn onderdeel van Netflix Games en daarmee onderdeel van alle Netflix-abonnementen. Leden kunnen de games spelen op iOS- en Android-apparaten. Wanneer de games precies uitkomen, is nog niet bekend.

Ook maakt Netflix bekend dat er diverse andere games toegevoegd worden aan Netflix Games. Dat gaat bijvoorbeeld om Spiritfarer en Raji: An Ancient Epic. Die games waren eerder nog niet voor mobiele apparaten beschikbaar, maar verschenen voor consoles en pc. Ook Desta: The Memories Between, de nieuwe game van Monuments Valley-maker ustwo games, komt naar Netflix.

Netflix deed de aankondigingen tijdens de Games Showcase van zijn Geeked Week. Daarin werden ook nieuwe beelden van tal van series rondom games getoond, waaronder The Cuphead Show, Sonic Prime, Castlevania: Nocturne en DOTA: Dragon's Blood. Ook kondigde Netflix een Dragon Age-animatieserie aan.