PC Building Simulator 2 is tien dagen beschikbaar als open bèta

Spiral House heeft een bètaversie van PC Building Simulator 2 uitgebracht in de Epic Games Store. De open bèta is tot 20 juni te spelen en bevat de eerste vijf levels van de carrièremodus. Later dit jaar moet de definitieve versie van het spel verschijnen.

De carrièremodus van de volledige game zal spelers meer dan dertig uur bezighouden, zegt ontwikkelaar Spiral House. Het gedeelte van de bèta zou goed zijn voor een uur. Ook is een deel van de Free Build-modus beschikbaar, met een 'beperkt aantal onderdelen'. De volledige game krijgt 1200 onderdelen met licenties van meer dan veertig merken.

Ten opzichte van het eerste deel heeft de pc-bouwsimulator verbeterde graphics en verbeterde simulatie van hardware en software, aldus de makers. Ook kunnen behuizingen aangepast worden in de nieuwe versie. Verder krijgen spelers de beschikking over een warmtecamera en custom waterblokken voor de koeling van vrm's, geheugen en gpu's.

De bèta van PC Building Simulator 2 is van 10 tot 20 juni beschikbaar via de Epic Games Store. Daar zal het volledige spel later dit jaar ook verschijnen. Of het spel later ook naar andere platforms komt, is nog niet bekend. Het eerste deel kwam ook uit voor consoles en op Steam.